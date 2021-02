Rangiroa, l’escale mystérieuse du Grand requin-marteau

"Ce taux de mortalité élevé, combiné à la maturité sexuelle tardive de l'espèce et au fait que les femelles ne se reproduisent qu'une fois tous les deux ans, ne fait qu'accentuer le risque d'extinction de l'espèce qui n'a pas le temps de se régénérer" met en garde l’association, dans son dossier de présentation. Bien que protégé dans nos eaux, le Grand requin-marteau reste donc extrêmement vulnérable en eaux internationales et étrangères. D’où l’intérêt de déterminer sa route, afin de le protéger sur l’ensemble de son terri­toire de migration.



"On partait de zéro, il fallait faire un état des lieux, c’était l’objectif de la première mission" rapporte Jean-Marie Jeandel, président de l’association. Fin 2019, Mokarran 1 commence ainsi par compter et identifier avec précision les individus qui empruntent les passes à l’aide de la photogrammétrie laser. Un curieux engin composé de deux lasers montés en parallèle de chaque côté d’une caméra, permettant de projeter une échelle de 30 centimètres sur l’animal.



"La vidéo et le traitement de l’image nous permet ensuite de déterminer la taille. Une technique utilisée sur d’autres espèces de requins", précise Claire-Sophie Azam. Et notamment aux Bahamas, mais pas dans les mêmes conditions. "À Rangiroa, c’est beaucoup plus compliqué, puisqu’on les observe par 50 mètres de fond, voire plus. La visibilité n’est pas toujours très bonne, la luminosité non plus, poursuit la biologiste marine. Et puisqu’on ne les attire pas avec du feeding, on les voit de beaucoup plus loin. En revanche, on observe des comportements naturels et surtout, on ne perturbe pas leur écologie."