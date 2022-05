Rangiroa a la bonne "Ea'ttitude"

Rangiroa le 14 mai 2022 – Rangiroa inaugurait vendredi sa première édition Ea’ttitude au village de Avatoru. Une journée dédiée au sport et à la santé avec de nombreuses activités, des stands de prévention et de sensibilisation.



Vendredi, était organisée sur le terrain sportif communal de Avatoru la matinée "Ea’ttitude Rangiroa" où plusieurs ateliers et activités attendaient le public. L'événement a accueilli plus de 300 visiteurs, quelques élèves du collège et de l'école primaire et même des touristes en visite. Il était organisé par le centre médical en partenariat avec la commune de Rangiroa, les sapeurs-pompiers et des agents civiques. La population a ainsi pu profiter de nombreuses animations, telles que le ‘ori Tahiti ou la plus moderne zumba et bien d’autres ateliers sportifs. D’autre part, des stands de prévention étaient proposés aux visiteurs avec notamment “les gestes qui sauvent” présentés par les sapeurs-pompiers, les conseils du centre dentaire et du centre médical. Un autre sensibilisait à l’importance d’une bonne alimentation sous le thème “comment manger mieux et local”.



Le but de cet événement est de promouvoir le bien-être et la santé sous tous ses aspects et notamment les actions pour agir sur différents leviers tels que l’alimentation, les activités physiques et l’hygiène de vie. “Ça fait plaisir, pour une première, beaucoup se sont investis : les pompiers, les collègues du centre médical, la mairie. C'est un plaisir aussi de voir toute la communauté qui s’est lancée dans la préparation de mā'a, de fruits locaux et toute l’organisation”, nous a confié la responsable de l'événement, Valérie Azcarate.