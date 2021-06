Rangiroa : La perle des pétitions

Beaucoup d'arguments donc, mais dont certains sont contestables et déjà contestés. Après vérifications, la personne qui porte ce projet a eu toutes les autorisations nécessaires et obligatoires pour monter sa ferme perlière. Selon nos informations, il a même procédé à plusieurs modifications de son projet pour éviter notamment de gêner qui que ce soit.



Et les griefs de Siméon ne font pas l'unanimité, loin s'en faut, sur l'atoll. Un autre habitant de Rangiroa, Léon, ne partage pas son avis. “Il y avait déjà une ferme perlière à cet endroit autrefois” affirme d'abord Léon qui ajoute qu'à l'époque “il n'y a jamais eu de baisse du nombre de poissons, ni de problèmes avec la ressource en poisson”.



Un pêcheur, Marc, se moque également de Siméon. Il regrette que l'opposant ne se soit pas manifesté avant même que le propriétaire de cette ferme perlière investisse dans son projet : "Ce qu'il oublie, Siméon, c'est que le propriétaire de ce projet paie sa concession maritime depuis 2019 alors même que son projet a été bloqué à cause du Covid. A un moment, il faut arrêter”. Marc pense également que c'est “juste un problème de voisinage car il y a un hôtel juste à côté” et que Siméon est “manipulé”.

La personne qui porte le projet de ferme n'a pas voulu s'exprimer. Difficile de lui donner tort