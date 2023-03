Ramer pour soutenir Cap Optimist

Moorea, le 12 mars 2023 - Ce week-end avait eu lieu le championnat d’aviron en salle sur 1 000 mètres à Tahiti, à Nuku Hiva et à Moorea. Pour les participants de l’île sœur, dont près de 400 élèves scolarisés, il s’agissait d’apporter leur soutien aux six waterwomen qui rallient actuellement Lima (au Pérou) à Moorea à la force des bras pour soutenir les enfants atteints du cancer.



A l’occasion du World Rowing Virtual Indoor Sprints (compétition mondiale d’aviron en salle coordonnée par la Fédération Internationale des sociétés d’aviron), la Fédération polynésienne d’aviron a organisé du 8 au 12 mars le championnat de Polynésie française d’aviron en salle sur 1 000 mètres à Tahiti, Nuku Hiva et Moorea. Le principe est, pour les participants de dix ans et plus, de parcourir une distance de 1 000 mètres sur un appareil RowErg Concept2 dans le temps le plus court possible.



A Moorea, le challenge était organisé ce samedi par l’association Les Petits Princes de Aimeho, qui est affiliée à la Fédération polynésienne d’aviron, dans les locaux de l’école primaire de Teavaro. Une vingtaine d’athlètes y ont participé. Mais pour les organisateurs de l’île sœur, il s’agissait également d’apporter leur soutien aux six waterwomen qui sont en train de rallier, dans le cadre du projet Cap Optimist, Lima (au Pérou) à Moorea en paddle-board afin de soutenir les enfants atteints du cancer.



Leur arrivée à la plage de Temae est prévue pour la fin du mois. C’est dans cette optique que plusieurs élèves de quelques établissements scolaires ont tenu à également réaliser ce challenge depuis quelques jours pour apporter leur soutien à leur tour. “En plus de la vingtaine d’adultes qui ont participé samedi, nous avions également fait participer près de 300 à 400 élèves de l’école de Teavaro, du CJA de Vaiare ainsi que du collège de Paopao. Nous faisons également partie du projet Cap Optimist. En additionnant les parcours de tous les participants, nous avons pu atteindre les 8 000 kilomètres de rames (la distance entre le Lima et Moorea). Les gamins étaient contents d’autant plus qu’ils ont découvert cette nouvelle discipline”, explique Patrick Albert, président de l’association Les Petits Princes de Aimeho.



Parmi les participants, on retrouvait Hamanaki, un jeune adolescent de l’île sœur. “J’ai décidé de participer à cette compétition afin de situer mon niveau par rapport aux autres. J’ai aussi voulu soutenir les six dames. C’est important de le faire car elles agissent pour sensibiliser la population et pour lutter contre le cancer qui touche malheureusement des enfants”, a-t-il réagi.



A noter que les classements pour les différentes catégories du championnat de la Polynésie française sont disponibles sur la page Facebook de la Fédération polynésienne d’aviron.