Raivavae, l’île au lagon gemme

Si cette partie de la balade est la plus facile (il n’y a plus beaucoup d’efforts à fournir, il suffit de marcher), en revanche elle est la plus longue, car il est bien difficile de ne pas s’arrêter toutes les deux minutes pour prendre des photos ; contrairement à la bijouterie, ce n’est pas la pierre, en l’occurrence Raivavae elle-même, qui est la plus scintillante, mais bien l’écrin qui la renferme, ce prodigieux lagon dont la brillance est encore accentuée par le vert des pentes dévalant aux pieds des randonneurs. En quelque sorte un lagon gemme...

Faut-il le dire et le répéter ? On ne monte pas au Mont Hiro pour y faire trois petits tours et s’en aller. Une fois sur place, l’urgence est de serrer le frein à main, de s’asseoir et de regarder ; une paire d’yeux est tout juste suffisante tant le spectacle est époustouflant et changeant, puisque bien entendu, en fonction de l’orbe du soleil, les bleus ne cessent de changer et de moduler leurs nuances.

S’il vous faut une petite heure et demie pour parvenir au sommet de l’île, 437 mètres au-dessus du niveau de la mer, accordez-vous au moins autant de temps pour y respirer à pleins poumons l’air pur des Australes en profitant jusqu’à plus soif de la vue sur cette île si particulière des Australes.