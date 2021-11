Raimana Bareille, de Pepena, offre un concert à Mangareva

Mangareva, le 5 novembre 2021 - De passage pour les vacances à Rikitea, Raimana Bareille, le chanteur du groupe Pepena a offert, jeudi soir, un concert gratuit à la population de l’île. Un moment de partage en toute simplicité apprécié de tous.



Arrivés mardi à Mangareva, Raimana Bareille, le chanteur du groupe Pepena, et sa compagne sont venus y passer quelques jours. Un séjour prévu pour passer les vacances mais aussi pour rencontrer la famille, comme l'explique l'artiste : "Je suis venu spécialement pour voir la famille que je ne connaissais pas…Ça se passe très bien avec la population et la famille."

Arrivés mardi à Mangareva, Raimana Bareille, le chanteur du groupe Pepena, et sa compagne sont venus y passer quelques jours. Un séjour prévu pour passer les vacances mais aussi pour rencontrer la famille, comme l'explique l'artiste : "Je suis venu spécialement pour voir la famille que je ne connaissais pas…Ça se passe très bien avec la population et la famille."

Après discussions avec deux musiciens de l’île, l’idée d’animer un concert gratuit pour la population est née. Il a eu lieu jeudi soir, sur la place de l'artisanat. Le chanteur précise que "l’idée de ce soir est de remercier la population et répondre aussi à une demande." La représentation a été très bien été accueillie et malgré la pluie et le mauvais temps, les habitants se sont déplacés en nombre. Environ 60 personnes sont venues écouter la performance musicale, ravies de ce moment de divertissement. Après discussions avec deux musiciens de l’île, l’idée d’animer un concert gratuit pour la population est née. Il a eu lieu jeudi soir, sur la place de l'artisanat. Le chanteur précise que "l’idée de ce soir est de remercier la population et répondre aussi à une demande." La représentation a été très bien été accueillie et malgré la pluie et le mauvais temps, les habitants se sont déplacés en nombre. Environ 60 personnes sont venues écouter la performance musicale, ravies de ce moment de divertissement.



Raimana ne cache pas son enthousiasme au sujet de cette expérience : "Je retiens beaucoup de bonheur et de simplicité, des gens qui restent assez simples malgré le marché de la perle. Ils continuent à vivre avec les traditions et c’est quelque chose qui me tient à cœur et que je suis heureux de retrouver à Mangareva. C’est une source d’inspiration, Mangareva m’a nourri spirituellement et aussi intérieurement ! "

Raimana ne cache pas son enthousiasme au sujet de cette expérience : "Je retiens beaucoup de bonheur et de simplicité, des gens qui restent assez simples malgré le marché de la perle. Ils continuent à vivre avec les traditions et c’est quelque chose qui me tient à cœur et que je suis heureux de retrouver à Mangareva. C’est une source d’inspiration, Mangareva m’a nourri spirituellement et aussi intérieurement ! "





Rédigé par Shana Boosie-Mu le Vendredi 5 Novembre 2021 à 10:47 | Lu 221 fois