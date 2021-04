Raiatea : la classe prépa-métiers pour mieux s'orienter

Raiatea, le 22 avril 2021 – Au fil de leur année scolaire, les élèves de troisième en spécialité prépa-métiers du collège lycée de Uturoa, découvrent peu à peu le monde du travail. Pompiers, journaliste, producteur d’huile de coco… grâce à l’intervention de professionnels venant présenter leur métier, ces jeunes ont l’opportunité de bien s’informer avant de s’orienter.



Les élèves de troisième du collège lycée de Uturoa en classe prépa-métiers bénéficient régulièrement d’interventions de professionnels qui viennent leur présenter leur métier. C’était le cas cette semaine. Ainsi, mardi ils se sont déplacés chez les pompiers et les mūto’i de Uturoa. Le lendemain, c’est un producteur d’huile de coco vierge qui est venu leur expliquer en quoi consiste sa profession. La classe prépa-métier est composée d’élèves de quatrième et troisième des collèges de l’île. Ils reçoivent des cours spécifiques aux métiers, en parallèle de leur cursus classique. Ils sont ensuite prioritaires pour l'orientation de l'année suivante sur des spécialités très demandées. Ils sont 19 cette année.



Depuis le début de l’année, la classe a déjà bénéficié de sept interventions hors classe et d’autres sont programmées au dernier trimestre. Ainsi, les jeunes ont pu se familiariser à différents métiers en rencontrant un large panel de personnes dont entre autres, un journaliste, un producteur d’huile de coco, des pompiers, des mūto’i, un hôtelier, un agriculteur… de quoi éveiller des vocations ou tout au moins, avoir une vision des divers secteurs professionnels qui s’offrent à eux sur le territoire. Pour certaines spécialités, pour leur plus grand bonheur, les jeunes peuvent concrètement mettre la main à la pâte. Pour le journalisme, par exemple, ils réalisent des minireportages vidéo, pour l’huile de coco ils s’adonnent au débourrage des cocos avec la machine fabriquée localement, et avec les pompiers ils peuvent manipuler la lance à incendie…



Leur dynamique professeure de physique-chimie Véronique Tourbillon ne ménage pas sa peine pour organiser et coordonner toutes ces rencontres pour ses élèves. Elle doit effectivement gérer une charge administrative entre les différentes autorisations, les démarches et la synchronisation des transports. Pour guider les élèves, leur professeure leur fournit des supports tels que des questionnaires et fiches à compléter et les initie aux questions de rentabilité d’entreprise ou encore de revenus. Pour compléter encore leurs informations avant de faire un choix d’orientation, les jeunes auront aussi l’occasion de participer aux journées annuelles des classes prépa-métiers organisées au sein de l’établissement.