Raiatea dépiste la goutte

Raiatea, le 10 juillet 2021 - Deux infirmiers envoyés par le ministère et la direction de la Santé ont occupé la salle des mariages de la mairie d’Uturoa du lundi 5 au vendredi 9 juillet pour une campagne de dépistage et de tests sur un fléau sanitaire qui touche le fenua : la goutte.



Après d'autres îles du territoire et dans le cadre d'une action diligentée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Raiatea a elle aussi servi de lieu de prélèvement sanguin pour mieux identifier le fléau qui semble être bien implanté sur le territoire. Après Tumara'a et Taputapuatea, c'est donc à Uturoa que les infirmiers ont effectué leurs prélèvements durant toute une semaine auprès de 70 personnes. Le test, gratuit, durait en moyenne 30 à 45 minutes par individu. Poids, tension, questionnaire, analyse de sang et d’urine faisaient partie des éléments recueillis. Certains qui n’ont jamais eu de symptômes sont quand même venus faire dépister leur taux d’urée à titre préventif. Les autres sont venus confirmer et demander conseil, qui généralement passe par une alimentation équilibrée et saine, évitant le gras et l’alcool.



Cette enquête devrait permettre d’établir une étude sur le nombre de personnes atteintes en Polynésie et surtout sur les causes de cette maladie récurrente. Parmi les personnes interrogées dans la file d’attente, les avis divergent sur ce qui cause ces crises. D’aucuns en général mettent en cause la consommation excessive de viande de porc, l’alcool bien sûr, et bien d'autres aliments comme les sauces. Chacun tire ses propres observations sur les causes afin d’éviter ces périodes douloureuses. Certains patients vraiment atteints ont confirmé qu’ils suivent un traitement quotidien et à vie pour endiguer la maladie et maintenir un taux d’urée satisfaisant.