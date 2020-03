Raiatea : Le jardin botanique de Faaroa rouvert au public

Tahiti, le 8 mars 2020 - Le jardin botanique de Faaroa à Raiatea est de nouveau accessible au public après 15 mois de travaux.



Le ministère du Tourisme informe de la réouverture officielle du jardin botanique de Faaroa, depuis le samedi 1erfévrier, suite à l’achèvement des travaux d’aménagement du site.



Les travaux conduits par le service du tourisme ont commencé début novembre 2018. Ils s’étendaient sur une surface de plus de 3 hectares (34.304 m²) et consistaient à réhabiliter toute la zone en aménageant un parking sur la partie la plus haute du jardin, à construire un escalier d’accès vers le bas du jardin, à créer des aires de détente, et à réaliser des sentiers et passerelles notamment en passant au travers de la forêt de mape centrale.



L’ensemble du site a été revégétalisé par la plantation d’espèces locales, pour certaines endémiques de Raiatea. Le projet a intégré également la sauvegarde et la valorisation de la grande majorité des arbres existants sur le site. De nouveaux arbres, arbustes, fougères et herbacés remarquables ont été rajoutés pour enrichir le jardin.

Un débarcadère a également été réalisé par la Direction de l’équipement sur les abords de la rivière Faaroa permettant ainsi l’accès du jardin par embarcation.



Afin d’assurer la préservation de la flore et des équipements, il est demandé aux usagers de respecter les règles suivantes :

- Ne pas y prélever d’échantillons de graines, fleurs, feuillages et toutes autres parties de plantes ;

- Ne pas y promener d’animaux, même de compagnie ;

- Ne pas y prélever de sable, terre ou cailloux ;

- Ne pas circuler avec des engins à moteur dans le jardin ;

- Ne pas y jeter de détritus et ramener chez soi ses déchets.

Un entretien et un gardiennage du site sont désormais assurés quotidiennement. Pour plus d’informations, contacter le Service du tourisme au 40 47 62 18.