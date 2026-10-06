

Rahiti Tinirauarii : “Je veux devenir le premier joueur tahitien en NBA”

Tahiti, le 15 octobre 2026 - Quatre ans après son départ aux États-Unis, le basketteur Rahiti Tinirauarii fait son grand retour sur les parquets du Fenua à l’occasion de la Coupe de Polynésie qui se déroulera à Toahotu (19 au 24 octobre). Entre-temps, l’ailier tahitien est devenu le premier représentant du Fenua à signer dans une équipe de D1 universitaire. Il rêve désormais de glaner l’or aux prochains Jeux du Pacifique et d’écrire une nouvelle page de son histoire en obtenant sa place en NBA.



Qu’est-ce que ça te fait de revenir jouer à la maison devant tes proches ?



“C’est un moment que j’ai très attendu. Ça va faire quatre ans que je n’ai pas foulé les parquets ici, donc j’ai vraiment envie de jouer devant tout le monde. Je suis aussi excité car c’est mon premier tournoi sous les couleurs de la sélection tahitienne. Donc très impatient dans l’ensemble (rires).”



Tu reviens tout juste des États-Unis ?



“Oui. Je suis arrivé lundi et j'ai eu mon premier entraînement avec l’équipe mardi soir. On a déjà une bonne alchimie avec les gars, donc je suis confiant pour la compétition.”



Comment s’est passé ton été ? Tu as dû choisir une nouvelle équipe…



“J’avais plusieurs écoles intéressées pour me recruter. Ce n’était pas facile de choisir, mais en discutant avec ma famille, j’ai décidé de rejoindre l’université de Loyola Marymount à Los Angeles (Californie). Leur projet m'a séduit et j’ai eu des bons échanges avec l'entraîneur.”



“C’est un privilège et beaucoup de responsabilités”

Tu es devenu le premier Tahitien à signer en D1 universitaire, qu’est-ce que cela représente pour toi ?



“C’est un privilège et beaucoup de responsabilités. Je travaille depuis des années pour ça. Je suis fier de représenter ma famille et toute la Polynésie. Maintenant, mon but est de devenir le premier joueur tahitien en NBA un jour ! C’est aussi un défi personnel d’être un leader et de montrer l’exemple.”



Comment se sont passés tes débuts avec l’équipe ?



“Ça se passe très bien. On a fait nos premiers matchs où j’ai bien joué. C’est sûr que le niveau est plus physique qu’avant, le jeu est beaucoup plus rapide et tout le monde veut être pro ! Le groupe a confiance en moi et cela m’aide beaucoup. Je retournerai d’ailleurs directement en Californie juste après le tournoi avec Tahiti pour commencer véritablement la saison.”



Justement, que penses-tu pouvoir amener à la sélection tahitienne pour aller chercher l’or aux Jeux ?



“Je peux apporter de la défense, jouer n’importe quelle position (meneur, arrière, ailier), créer des opportunités… Après, il y aura de la concurrence. Les autres nations seront également solides avec plusieurs joueurs pros et tout le monde voudra se qualifier pour la compétition. On veut déjà bien performer la semaine prochaine dans un premier temps lors de la Coupe de Polynésie.”





Rédigé par Valentin Fleury le Jeudi 15 Octobre 2026 à 16:24 | Lu 534 fois



