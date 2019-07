Rahiti De Vos : « A fond sur les derniers 200 m ! »

Parole à Rahiti De Vos :







Tu as pu mettre en pratique ta stratégie ?







« Oui, c'est ça. J'avais parlé avec Sylvain Roux avant. Il fallait juste rester dans le groupe de tête sans jamais mener car celui qui mène c'est celui qui fait tous les efforts. En étant deuxième ou troisième, on profite de sa vitesse ce qui permet de nager plus facilement. J'ai pu ainsi me préserver pour aller à fond sur les derniers 200 mètres, de la bouée jusqu'au finish. »







Tu as pu garder de l'énergie pour la fin ?







« Oui, tout le long de la course j'ai préparé ce finish. Il fallait absolument garder du jus pour la fin. Si tu mènes les premiers 4800 mètres mais que tu es mort sur les derniers 200 mètres, c'est un peu dommage. »







Tu t'étais entrainé pour l'eau libre ?







« Non pas du tout, je viens du bassin mais comme je suis au 1500 en bassin, c'était moi le plus apte à faire le cinq kilomètres. Nager en mer, c'est une épreuve différente, il y a plein de différents paramètres qu'il faut prendre en compte comme le vent, la trajectoire et tout ça. C'est vrai que ce n'est pas facile mais bon on est là le jour J, à l'instant T alors il faut y aller. »







Un Tahitien sait toujours nager en mer, on peut dire ça ?







« Oui, si on veut. (sourire) »







Satisfait de ce résultat ?







« J'e n'ai pas encore vu les résultats officiels mais j'espère que j'ai touché le premier. » Propos recueillis par SB