Rafael Nadal épouse sa compagne Mery Perello à Majorque

Madrid, Espagne | AFP | samedi 19/10/2019 - L'Espagnol Rafael Nadal, douze fois vainqueur de Roland-Garros, a épousé samedi sa compagne Maria Francisca "Mery" Perello lors d'une cérémonie privée sur leur île natale de Majorque, ont rapporté les médias espagnols.



Le champion majorquin, âgé de 33 ans, a dit oui à celle qui partage sa vie depuis 14 ans devant 350 invités au château de Sa Fortalesa, à Pollença (nord-est de l'île).

Parmi eux, la presse a évoqué la présence de l'ancien roi d'Espagne Juan Carlos et d'autres stars du tennis espagnol, comme David Ferrer ou Feliciano Lopez.

Mery Perello (31 ans), aussi surnommée "Xisca" dans la presse, avait rencontré son futur mari via son amie d'enfance Maribel Nadal, soeur du champion. Leur relation, marquée par une grande discrétion et très peu d'apparitions publiques, s'est nouée en 2005.