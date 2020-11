Radio Tefana : La défense fait feu de tout bois

Après ce développement de moyens, commun dans ce type de procès, l’auditoire pensait que le fond de l’affaire pourrait être abordé dans l’après-midi. Il n’en a rien été puisqu’un incident a éclaté lors de la reprise de l’audience à 13h30. Les avocats de la défense ont en effet émis un "rapport d’incident" en expliquant qu’un "témoin" avait vu le procureur de la République, Hervé Leroy, entrer dans le bureau de la présidente de la cour d’appel. Cette dernière a expliqué qu’elle avait croisé le procureur mais qu’il n’était, à aucun moment, entré dans son bureau. Afin de décider de ce qu’ils pouvaient intenter face à ce qu’ils considèrent comme un manque d'impartialité, les avocats ont demandé une suspension de l’audience et une reprise jeudi matin à 10 heures. Ils ont finalement obtenu une suspension jusqu’à 8h30.



Selon Me Koubbi, plusieurs scénarios sont envisagés par la défense. La première option serait de "renvoyer ce procès à une date ultérieure de sorte que tous les sujets et procédures annexes qui sont de nature, selon nous, à perturber le cours serein de la justice, soit purgés". La seconde serait une demande de récusation, à savoir, selon l’avocat, de ne "plus déférer à cette juridiction dont on comprend qu’elle a été en contact au temps du délibéré avec ce même procureur qui est l’objet de la demande formulée ce matin aux fins de sursis à statuer". Troisième option enfin. Selon Me Koubbi, "s’il n’est pas possible d’avoir un procès serein et indépendant à Tahiti", les avocats seront "contraints de demander un dépaysement du procès". Effets de manche ou véritable menace pour le procès ? On saura jeudi matin si l'audience se poursuit cette semaine. On l’aura bien compris, il faudra encore attendre pour aborder le fond du dossier.