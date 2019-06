Radio: Nikos Aliagas annonce son départ de la matinale d'Europe 1

Paris, France | AFP | vendredi 14/06/2019 - Nikos Aliagas a annoncé vendredi son départ de la matinale d'Europe 1, tranche horaire qu'il animait depuis seulement une saison après avoir pris la suite de Patrick Cohen alors que la station connait une passe difficile, avec des audiences au plus bas.



"Après quasiment dix années passées à Europe 1, j’ai choisi de mettre la radio entre parenthèses. Je ne serai donc ni à la matinale, ni ailleurs dans la grille des programmes", a-t-il annoncé au Figaro, au lendemain d'un entretien avec Arnaud Lagardère, patron de la station et du groupe qui porte son nom.

"Je ne pars pas non plus pour aller ailleurs", a souligné l'animateur, un des préférés des Français (11e) d'après un classement dévoilé cette semaine par TV Magazine. Il était arrivé à ce poste très exposé en septembre 2018.

"Une matinale, c’est une lessiveuse. Je viens tout juste d’avoir 50 ans. Et dans la vie d’un homme, c’est un moment où l’on prend davantage de recul", a expliqué Nikos Aliagas. Les spéculations autour de son départ allaient bon train ces derniers jours.

Avec ce départ, Europe 1 va entamer sa troisième saison avec à sa tête un nouvel animateur, signe de la crise que la station traverse.

Après avoir recruté la star de la matinale de France Inter, Patrick Cohen, resté seulement une saison sur cette tranche, Europe 1 avait fait appel en 2018 à Nikos, avec l'ambition de redresser la barre.

Mais l'animateur connu du grand public pour ses émissions de divertissement n'a pas réussi: la station a vu ses audiences chuter à un plus bas historique, d'après les chiffres publiés mi-avril par Médiamétrie. Elles culminaient à 9% il y a encore sept ans et sont tombées à 5,9%.

"Parfois on gagne des batailles, parfois on les concède. L’érosion du nombre d’auditeurs en radio n’est pas propre à Europe 1. Le phénomène y est seulement plus flagrant", a répliqué Nikos, qui continuera à animer "The Voice" sur TF1 et des émissions comme les NRJ Music Awards.