Rachat du Kia Ora par Louis Wane : l'Autorité de la concurrence donne son feu vert

"sur le marché global de l’hôtellerie internationale en Polynésie française, le groupe Wane exploitera 6,7 % des chambres (contre 4,3 % avant l’opération) et 4,7 % des hôtels (contre

2,3 % avant l’opération) à travers les deux actifs gérés en propre (l’hôtel Conrad de Bora Bora

et le Kia Ora) derrière InterContinental Hotels Group (20,1 % des chambres et 9,3 % des actifs)

et Accorhotels (13,1 % des chambres et 9,3 % des actifs)",

"Louis Wane est à la tête d’une cinquantaine de sociétés en Polynésie française",

L'autorité polynésienne de la concurrence a rendu publique ce mercredi sa décision du 18 décembre dernier. Elle a donné son feu vert au rachat de l'hôtel Kia Ora (Rangiroa) par Louis Wane.L'Hôtel Kia Ora est détenu aujourd'hui à 95,62 % par la société japonaise Marujin Holdings et à 4,35 % par Air Tahiti, le solde étant détenu par des petits porteurs japonais (0,03 %). Cet hôtel 4 étoiles dispose de 60 chambres, bungalows et villas sur pilotis, de deux restaurants et d’un spa.Le groupe Wane propose via la société Ranginui de racheter les parts à Marujin Holding. Après cet achat,relève l'Autorité de la concurrence, qui a donc décidé d' autoriser le rachat du Kia Ora rappelle l'Autorité de la concurrence. Le groupe Wane intervient principalement dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la grande distribution et de l’hôtellerie de luxe.Le groupe Wane possède actuellement quatre hôtels. L’hôtel Tahiti, exploité sous l'enseigne Hilton à Faa'a, et l’hôtel Maitai Dream, à Fakarava, sont respectivement fermés depuis 2010 et 2013.Le groupe possède deux hôtels actuellement exploités à Bora Bora : le Conrad et Le Méridien.