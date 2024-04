Rachat de Bolloré Logistics : CMA CGM va céder la filiale polynésienne à Balguerie

Tahiti, le 18 avril 2024 - CMA CGM a annoncé ce jeudi la revente des activités de Bolloré Logistics Polynésie au groupe Balguerie. Une opération qui résulte de la décision, en février dernier, de l'Autorité polynésienne de la concurrence, qui a autorisé la cession de la société de l'homme d'affaires Bolloré à l'armateur français, un accord mondial estimé à 557,7 milliards de francs, sous conditions de la vente des activités de l'entreprise au Fenua.



CMA CGM l'a annoncé via un communiqué diffusé ce jeudi, l'armateur français a signé un accord d'exclusivité pour la cession des activités de Bolloré Logistics, conformément aux décisions prises auprès de la Commission européenne et de l'Autorité polynésienne de la concurrence (APC), avec le groupe Balguerie. “Le groupe CMA CGM a reçu une promesse d’achat du groupe Balguerie avec lequel il a signé un accord d’exclusivité pour la cession de ces activités”, confirme d'ailleurs CMA CGM. Pour rappel, l'APC avait, en février dernier, refusé cette concentration au Fenua, afin de préserver la concurrence sur le marché local et d'éviter la création d'un système préférentiel direct en faveur de l'armateur français, qui possède le quasi-monopole sur la ligne maritime depuis l'Europe, et Bolloré Logistics, leader polynésien dans son secteur. Afin de ne pas faire capoter cet accord mondial, estimé à 557,7 milliards de francs, qui regroupe 100% des 153 filiales de la société de transport de l'homme d'affaires français Vincent Bolloré, l'APC avait donc conditionné ce rachat à la revente des activités de l'entreprise en Polynésie.



Retour à la case APC



Une condition presque complétée avec cet accord, qui n'englobe d'ailleurs pas seulement le Fenua, mais également les activités de Bolloré aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et en Guyane. La Nouvelle-Calédonie et La Réunion ne sont pas concernées. Reste maintenant, pour confirmer cette promesse d'achat, à passer par les traditionnelles consultations et des procédures d'informations. “De plus, l’acquisition effective de ces activités par le groupe Balguerie est conditionnée à l’obtention des autorisations réglementaires applicables, ainsi qu’à l’agrément des deux autorités de concurrence au titre des engagements souscrits par CMA CGM”, poursuit l'armateur dans un communiqué. Concernant l'APC, elle ne donnera que l'agrément final dans le cadre des engagements pris par l'armateur français lors du rachat de Bolloré Logistics. “Comme il s'agit d'un nouvel opérateur qui ne remplit pas les conditions et les seuils requis, il n'y aura donc pas de notification de concentration formelle”, explique Johanne Peyre, présidente de l'APC, à Tahiti Infos. “Ils n'ont pas besoin de demander et d'attendre notre feu vert. Nous allons simplement nous assurer de la viabilité de l'opération, conformément à notre première décision (en février dernier, NDLR)”. En effet, Balguerie étant nouveau sur le territoire, les risques de dérégulation de l'emploi local sont quasi inexistants. “Il n'y a pas de risque de distorsion concurrentielle, étant donné qu'il s'agit d'un nouvel acteur”, confirme Johanne Peyre.



Concernant le groupe Balguerie, c'est un acteur majeur de la logistique et du transport, créé il y a 85 ans. Indépendante et familiale, la société emploie près de 900 personnes sur 40 sites différents.