RSMA, dépollution et ferme aquacole : Hao réagit aux annonces de Macron

Hao, le 28 Juillet 2021 - Dans son dernier discours avant de rentrer en métropole mardi soir, le Président de la République Emmanuel Macron a fait des annonces qui concernent directement Hao et ses habitants : dépollution des terres à la charge de l'État, création d'un RSMA et avis négatif sur le projet aquacole. Tahiti Infos a recueilli les réactions de quelques habitants de l'atoll suite à ces déclarations.



Mardi soir, au terme de son séjour en Polynésie française, le Président de la République Emmanuel Macron, lors d'un discours très attendu, a fait des annonces qui concernent très directement l'atoll de Hao. Parmi elles, tout d'abord la création d'un Régiment du service militaire adapté (RSMA). Il faut préciser qu'un groupement du service militaire adapté a existé à Hao jusqu'en 2010. La décision à l'époque de le dissoudre avait été plutôt mal comprise par les élus et la population de Haoroagai car, s'il ne créait pas d'emploi direct sur l'atoll, il générait toutefois une certaine économie rentrante non négligeable et apportait en outre une sécurité en matière logistique puisqu'il était prêt à venir en aide à la population. Le ressenti sur place est plutôt très positif quant au retour du RSMA, comme il se nomme aujourd'hui, la population le voyant peut-être comme une ouverture à l'expansion économique tant attendue depuis un dizaine d'années.



L'autre annonce du chef de l'État concerne la dépollution des terres. Un chantier qui date de plusieurs années et qui va de pair avec le contrat de site et notamment l'article 1.1.9 des accords de l'Élysée. La population locale s'interroge tout de même sur la destination finale de ces déchets polluants et se demande si l'État sera transparent sur la quantité réelle de déchets ou encore si l'opération générera de l'emploi.



Enfin, Emmanuel Macron a clairement donné sa position sur le fantomatique projet aquacole. L'avis des personnes interrogées sur l'atoll est mitigé entre la perspective d'avoir des emplois directs, les éventuels ravages écologiques engendrés et comme l'a souligné le Président de la République, le spectre de l'asservissement à une nation qui piétine les droits de l'homme.