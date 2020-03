Quittant la vie princière, Meghan raconte celle des éléphants

Londres, Royaume-Uni | AFP | jeudi 26/03/2020 - L'épouse du prince Harry, l'ancienne actrice américaine Meghan Markle, va conter les aventures d'une famille d'éléphants dans un documentaire qui sortira le 3 avril, trois jours après la mise en retrait officielle du couple de la monarchie britannique, a annoncé jeudi Disney.



La duchesse de Sussex, ainsi présentée sur l'affiche qui annonce la sortie du documentaire révélée jeudi, prêtera sa voix à un film de Disneynature consacré à la vie d'une famille d'éléphants d'Afrique à travers le désert de Kalahari.

En pleine période de confinement dans de nombreux pays où les écoles ont fermé leurs portes contre la pandémie de nouveau coronavirus, le documentaire sera disponible en streaming sur Disney +, lancée il y a deux jours dans sept pays européens, et qui arrivera en France le 7 avril.

En janvier avait été publiée une vidéo montrant le prince Harry vanter les mérites de son épouse auprès du président exécutif de la Walt Disney company, Robert Iger.

De son côté, le Times a révélé que la duchesse de Sussex a signé un accord selon lequel elle prêterait sa voix au film en échange d'un don à l'association Eléphants sans frontières, qui vient au secours des pachydermes en danger.

Après avoir fait souffler un vent de fraîcheur sur la monarchie britannique, le prince Harry, petit-fils de la reine Elizabeth II et son épouse ont déclenché une tempête en annonçant leur souhait de se mettre en retrait de la couronne.

Leur nouvelle vie à l'écart de la monarchie doit officiellement commencer le 31 mars.

Le prince de 35 ans, sixième dans l'ordre de succession au trône et son épouse de 38 ans, se sont installés au début de l'année dans une luxueuse villa en périphérie de Victoria, sur la côte Ouest du Canada avec leur fils Archie, qui fêtera son premier anniversaire en mai.