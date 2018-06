Quinze canons classés monuments historiques

Nous avons des canons exceptionnels que l'on appelle des canons de type Paixhans qui vient du Français Henri-Joseph Paixhans

Ils ont remplacé la caronade, ce sont des petits canons courts qui ont été mis au pont en 1778. À l'époque, les bateaux étaient faits de coques en bois, et avec ces canons, ils vont révolutionner l'artillerie parce que les Paixhans vont réussir à casser tous les navires. C'est comme ça qu'ils vont mettre en place tout ce qui est cuirassé. Donc, ces canons sont embarqués, c'est la course aux armements, à la colonie. Tahiti et ses établissements français sont touchés. En 1842, le protectorat français est établi, et il y a le premier gouverneur des établissements qui arrive, Armand Bruat, et qui commence à faire de Papeete, une capitale qui va faire rayonner la toute-puissance française. C'est là, que de nombreuses fortifications vont être érigées sur la montagne de Papeete et autour du port, et c'est comme ça qu'on va voir apparaitre ces canons

suite à des travaux sur la 3ème voie. Le service de la Culture accompagné du Musée de Tahiti et des Îles s'en est occupé, et il a été plongé dans une solution de potasse, pendant plus de 9 ans. Lorsqu'on nous signale la découverte de ces canons, on fait un diagnostic sanitaire de ces objets. Celui qui est chez nous, est entreposé dans une solution de potasse, qui sert à retirer tout ce qui est oxydation du canon. C'est pour éviter qu'il s'oxyde encore plus, parce que les canons, lorsqu'ils sont exposés à l'air, ils s'oxydent. Celui-là est resté durant 9 ans dans le produit, mais à terme, il devra subir un autre traitement

Il y en a trois qui sont situés juste devant les locaux du Port autonome, trois autres qui sont entreposés dans un local du Port autonome à Taunoa et les autres servaient d'amarrage sur le quai d'honneur de Papeete.

sauf celui de Tipaerui

Si le Pays en dénombre une quinzaine sur son territoire, la Métropole ne compte à l'heure actuelle que deux, voire trois exemplaires dans ces musées

on a fait venir une société spécialisée dans tout ce qui est étude et diagnostic de canon, et elle a préconisé une restauration légère de ces canons, pour les remettre en état. Donc, avec le classement, nous, le service de la Culture pourrons intervenir sur ces objets-là, puisqu'ils appartiennent au pays désormais, pour pouvoir les restaurer, c'est la deuxième phase en fait

Nous sommes en train de voir avec le Port autonome le procédé de la restauration de ces canons et le lieu où on pourra les exposer. Ces canons ne sont pas des petits objets, ils sont très lourds, donc il faut un endroit spécifique