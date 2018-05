Qui seront les ministres du nouveau gouvernement Fritch?

Edouard Fritch dévoilera son gouvernement mercredi

Instant solennel à la Présidence ce matin. Le Président Edouard Fritch présentera les ministres de son nouveau gouvernement ce mercredi vers 10 heures. Moment important que les amis Facebook de Tahiti Infos pourront suivre en direct. On sait dejà qu’il sera plus féminin, et devrait se composer de 10 ministres, cinq hommes et cinq femmes, parité oblige, et un vice président. En attendant, les pronostics vont bon train….