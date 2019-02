Qui sera miss et Mister Hitia’a o te Ra ?

HITI'A, le 1er février 2019. L’association féminine LMP Power organise le dimanche 21 avril, l’élection de Miss et Mister Hitia’a o te Ra à la salle omnisport Pitohiti de Papeno’o.



L’association féminine LMP Power, créée l’année dernière pour venir en soutien aux femmes, souhaite aussi dynamiser la commune de Hitia’a o te Ra. Elle a donc décidé d’organiser l’élection de Miss et Mister Hitia’a o te Ra le 21 avril à la salle omnisport Pitohiti de Papenoo. La dernière fois qu’une telle élection a eu lieu c’était en 1999 !



Pour préparer et organiser cette grande soirée, LMP Power lance un appel à candidatures aux jeunes de la commune de Papeno’o, Tiarei, Mahaena et Hitia’a.



Pour être candidate, il faut pour les jeunes femmes avoir entre 18 et 24 ans, mesurer 1.65 mètre au minimum et, bien sûr, habiter dans l’une de ces quatre communes.



Pour les jeunes hommes, il faut avoir entre 18 et 25 ans, mesurer 1.70 mètre au minimum et, bien sûr résider au sein de la commune de Hitia’a o te Ra.



Cinq jeunes femmes et cinq jeunes garçons ont déjà commencé les répétitions pour cette grande soirée festive.

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire auprès du chorégraphe Edouard au 89 67 18 69 ou Miri au 89 52 63 21. Les répétitions se dérouleront les mercredis de 17h00 à 20h00 et tous les samedis de 13h00 à 17h00 à la salle Moenoade Tiarei.



L’association LMP Power prévoit ensuite des événements pour le Heiva.