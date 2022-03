Qui sera la révélation de l'année aux Tiare Music Awards ?

Tahiti, le 8 mars 2022 - Les Tiare Music Awards approchent. Pour l’occasion, les nommés de quatre catégories ont déjà été mis en lumière. À présent, découvrez les nommés de la catégorie révélation de l'année.



Plus de trente artistes ont été qualifiés pour les Tiare Music Awards 2022. Les nommés ont été choisis en fonction de leur travail de l'année précédente (les sorties musicales et les créations de fin 2020 et en 2021) et de leur diffusion et appréciation par les auditeurs de Tiare FM.



Pour ces artistes locaux issus de styles musicaux différents, ce concours est un véritable coup de projecteur qui récompense leur travail et leur offre une visibilité considérable.



Votez dès à présent pour votre révélation de l'année par SMS au 7720 ou en ligne sur les sites de



Découvrez la liste des nommés de la catégorie

Fiver

De son vrai nom Raimana Gerst, Fiver est un jeune homme de 29 ans, originaire de Moorea. D'abord mannequin, Raimana revient sur son île et commence à écrire ses propres chansons. C'est ainsi que Ua here i au ia oe voit le jour. Depuis quelque mois, Fiver vit un rêve éveillé. En novembre 2021, son dernier single On s'en va est mis en ligne, l'occasion pour les auditeurs de découvrir un peu plus l'univers de l'artiste.

Hiva

Hiva est le nouveau phénomène reggae en Polynésie. Mené par Vehetemanu Tauhiro, leader du groupe et auteur-compositeur, le sextuor sort son premier album Volume 1. Originaire de Raivavae, aux îles Australes, Vehetemanu est fier de sa culture. Il partage l'histoire de son île et la beauté de sa langue maternelle, le geo gaivavae.

Manuhei Tehahe

Manuhei Tehahe est un grand passionné de musique. Son titre Te here e ti'a hia, à la fois touchant et mélancolique, est reprise par plusieurs groupes de danse tahitienne. Sur les réseaux, il publie régulièrement ses reprises et éblouit la toile par son talent incontesté pour la musique.

Otantik Soul

Otantik Soul, c'est Ëfkan, TonBap, N'Again, Huzen, Little Brooww et Wolf, les jeunes incontournables de la scène polynésienne. Depuis quelques années, le sextuor épate. Ils multiplient les représentations en public et enchaînent la production de nouveaux titres.

Ta'iora

Originaires de Raiatea, Erietera et Taimoe émerveillent les internautes avec leurs différentes reprises publiées sur Facebook. Motivés par la musique, les membres du groupe continuent d’accroître leurs efforts et n'hésitent pas à se produire en public. Ta'iora est également nommé dans la catégorie groupe de l'année. Une fierté pour les Raromata'i.

Plus de trente artistes ont été qualifiés pour les Tiare Music Awards 2022. Les nommés ont été choisis en fonction de leur travail de l'année précédente (les sorties musicales et les créations de fin 2020 et en 2021) et de leur diffusion et appréciation par les auditeurs de Tiare FM.Pour ces artistes locaux issus de styles musicaux différents, ce concours est un véritable coup de projecteur qui récompense leur travail et leur offre une visibilité considérable.Votez dès à présent pour votre révélation de l'année par SMS au 7720 ou en ligne sur les sites de Tiare FM et Radio 1 . Les votes seront clôturés le 18 mars. L'événement est prévu pour le samedi 19 mars à l'hôtel Le Tahiti by Pearl Resorts à Arue, à partir de 18 heures.De son vrai nom Raimana Gerst, Fiver est un jeune homme de 29 ans, originaire de Moorea. D'abord mannequin, Raimana revient sur son île et commence à écrire ses propres chansons. C'est ainsi que Ua here i au ia oe voit le jour. Depuis quelque mois, Fiver vit un rêve éveillé. En novembre 2021, son dernier single On s'en va est mis en ligne, l'occasion pour les auditeurs de découvrir un peu plus l'univers de l'artiste.Hiva est le nouveau phénomène reggae en Polynésie. Mené par Vehetemanu Tauhiro, leader du groupe et auteur-compositeur, le sextuor sort son premier album Volume 1. Originaire de Raivavae, aux îles Australes, Vehetemanu est fier de sa culture. Il partage l'histoire de son île et la beauté de sa langue maternelle, le geo gaivavae.Manuhei Tehahe est un grand passionné de musique. Son titre Te here e ti'a hia, à la fois touchant et mélancolique, est reprise par plusieurs groupes de danse tahitienne. Sur les réseaux, il publie régulièrement ses reprises et éblouit la toile par son talent incontesté pour la musique.Otantik Soul, c'est Ëfkan, TonBap, N'Again, Huzen, Little Brooww et Wolf, les jeunes incontournables de la scène polynésienne. Depuis quelques années, le sextuor épate. Ils multiplient les représentations en public et enchaînent la production de nouveaux titres.Originaires de Raiatea, Erietera et Taimoe émerveillent les internautes avec leurs différentes reprises publiées sur Facebook. Motivés par la musique, les membres du groupe continuent d’accroître leurs efforts et n'hésitent pas à se produire en public. Ta'iora est également nommé dans la catégorie groupe de l'année. Une fierté pour les Raromata'i.

Rédigé par Lana Chaine le Mardi 8 Mars 2022 à 17:16 | Lu 94 fois