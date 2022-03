Qui remportera le Tiare Award du groupe musical de l'année ?

Tahiti, le 7 mars 2022 - La cérémonie des Tiare Music Awards approche ! Pour l’occasion, les nommés de trois catégories ont déjà été mis en avant. À présent, découvrez les nommés de la catégorie groupe de l'année.



Plus de trente artistes ont été qualifiés pour les Tiare Music Awards 2022, l’équivalent polynésien des NRJ Music Awards. Les nommés ont été choisis en fonction de leur travail de l'année précédente (les sorties musicales et les créations de fin 2020 et en 2021) et de leur diffusion et appréciation par les auditeurs de Tiare FM. Aujourd’hui, c’est au tour des groupes musicaux d’être mis en lumière.



Votez dès à présent pour votre groupe de l'année par SMS au 7720 ou en ligne sur les sites de



Découvrez la liste des nommés de la catégorie

Koru

Aniheitini, Hiurai, Tauhiti, Keanu, Moise et Abel, forment Koru, un groupe de jeunes et talentueux artistes qui enchantent les auditeurs depuis 2017. Le groupe séduit les internautes avec leurs compositions “To’u Fenua” ou “Noere Noere”. À ce jour, le sextuor a pour habitude de se produire dans les bars, restaurants et hôtels, devant une audience captivée.

Sissa-sue Okota'i

Sissa-sue Okota’i connaît une notoriété fulgurante à l'échelle locale. L’orchestre, connu pour leurs prestations enflammées, fait partie de cette nouvelle vague d’artistes polynésiens qui n’hésitent pas à composer leurs propres morceaux. Avec “la chanson de l'année”, c'est la deuxième nomination du groupe pour le concours.

Ta'iora

Originaires de Raiatea, Erietera et Taimoe émerveillent les internautes avec leurs différentes reprises publiées sur le réseau Facebook. Motivé par leur passion musicale, les membres du groupe poursuivent leurs efforts et se perfectionne un peu plus à chaque représentation.

Tamarii Daroots

Keveen, Tshany et Toanui fondent Tamarii Daroots à la suite de jam sessions en bord de route. Passionnés de musique, ils concrétisent leur projet en publiant leurs compositions “A Here” ou encore “Moonlight”. Ils évoquent la tolérance ainsi que le respect de la culture maohi à travers des mélodies qui s’inspirent du reggae. Chose certaine, le trio ne compte pas s’arrêter là.

Vaiteani

Luc et Vaiteani, c'est l'union hybride de l'Alsace et de Tahiti. Lorsque la paire remporte le concours d'Outre-Mer “9 semaines et un jour”, ils n'hésitent plus et se mettent à l'ouvrage. Après les succès de leur titre “O Vai” et de leur reprise de “Belle-Île-en-Mer”, le duo intègre à nouveau le classement du To'o 20 de Tiare FM avec leur titre “Ta’u Tama”.

Plus de trente artistes ont été qualifiés pour les Tiare Music Awards 2022, l’équivalent polynésien des NRJ Music Awards. Les nommés ont été choisis en fonction de leur travail de l'année précédente (les sorties musicales et les créations de fin 2020 et en 2021) et de leur diffusion et appréciation par les auditeurs de Tiare FM. Aujourd’hui, c’est au tour des groupes musicaux d’être mis en lumière.Votez dès à présent pour votre groupe de l'année par SMS au 7720 ou en ligne sur les sites de Tiare FM et Radio 1 . Les votes seront clôturés le 18 mars. L'événement est prévu pour le samedi 19 mars à l'hôtel Le Tahiti by Pearl Resorts à Arue, à partir de 18 heures.Aniheitini, Hiurai, Tauhiti, Keanu, Moise et Abel, forment Koru, un groupe de jeunes et talentueux artistes qui enchantent les auditeurs depuis 2017. Le groupe séduit les internautes avec leurs compositions “To’u Fenua” ou “Noere Noere”. À ce jour, le sextuor a pour habitude de se produire dans les bars, restaurants et hôtels, devant une audience captivée.Sissa-sue Okota’i connaît une notoriété fulgurante à l'échelle locale. L’orchestre, connu pour leurs prestations enflammées, fait partie de cette nouvelle vague d’artistes polynésiens qui n’hésitent pas à composer leurs propres morceaux. Avec “la chanson de l'année”, c'est la deuxième nomination du groupe pour le concours.Originaires de Raiatea, Erietera et Taimoe émerveillent les internautes avec leurs différentes reprises publiées sur le réseau Facebook. Motivé par leur passion musicale, les membres du groupe poursuivent leurs efforts et se perfectionne un peu plus à chaque représentation.Keveen, Tshany et Toanui fondent Tamarii Daroots à la suite de jam sessions en bord de route. Passionnés de musique, ils concrétisent leur projet en publiant leurs compositions “A Here” ou encore “Moonlight”. Ils évoquent la tolérance ainsi que le respect de la culture maohi à travers des mélodies qui s’inspirent du reggae. Chose certaine, le trio ne compte pas s’arrêter là.Luc et Vaiteani, c'est l'union hybride de l'Alsace et de Tahiti. Lorsque la paire remporte le concours d'Outre-Mer “9 semaines et un jour”, ils n'hésitent plus et se mettent à l'ouvrage. Après les succès de leur titre “O Vai” et de leur reprise de “Belle-Île-en-Mer”, le duo intègre à nouveau le classement du To'o 20 de Tiare FM avec leur titre “Ta’u Tama”.

Rédigé par Lana Chaine le Lundi 7 Mars 2022 à 18:27 | Lu 159 fois