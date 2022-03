Qui remportera le Tiare Award de l'artiste féminine de l'année ?

Tahiti, le 3 mars 2022 - Les votes pour la Tiare Music Awards 2022 sont lancés ! Découvrez les nommées dans la catégorie artiste féminine de l'année.



Plus de trente artistes ont été sélectionnés pour cette première édition du concours. Après les nommés pour la chanson de l'année jeudi, c'est au tour des artistes féminines d'être présentées. Pour rappel, les interprètes ont été choisies en fonction de leur travail de l'année précédente (les sorties musicales et les créations de fin 2020 et en 2021) et de leur diffusion et appréciation par les auditeurs de Tiare FM.



Votez dès maintenant pour votre artiste féminine de l'année par SMS au 7720 ou en ligne sur les sites de Tiare FM et Radio 1. Les votes seront clôturés le 18 mars. L'événement est prévu pour le samedi 19 mars à l'hôtel Le Tahiti by Pearl Resorts à 18 heures.



Découvrez la liste des nommées de la catégorie

Jade L

C'est pendant le confinement d'avril 2020 que Jade L a été dévoilée au public polynésien. Son premier single “Hold me closer”, en collaboration avec son frère Dj Harmelo, cartonne sur les réseaux. Aujourd'hui, la chanteuse est épanouie et concrétise petit à petit son rêve musical.

Lylia

Du haut de ses 13 ans, Lylia n'a pas froid aux yeux. Passionnée de musique depuis sa tendre enfance, elle tombe amoureuse du jazz et de la soul. La jeune artiste fréquente la scène polynésienne depuis deux ans et rêve un jour de se produire sur les grandes scènes du monde.

Meari U

Grande lauréate de la Nescafé Star 2019, Meari U se décrit comme “une vraie passionnée” de musique.

“À mes yeux, la meilleure des récompenses, c’est la reconnaissance du public à travers ce que nous artistes dégageons sur scène, les émotions ressenties et les remerciements de leurs part. Ça pour moi ça na pas de prix.”

Raumata Tetuanui

Bien souvent accompagnée de son 'ukulele, Raumata Tetuanui a su envoûter les îles de la Polynésie française par sa voix douce et suave. Son single, “E manu hoata”, compte aujourd'hui 3,6 millions de vues sur la plateforme Youtube. La jeune chanteuse représente une nouvelle génération d'artistes de musique traditionnelle.

Vaimalama Chaves

Miss France 2019, Vaimalama Chaves a choisi la musique pour continuer d'exprimer les valeurs qui lui tiennent à cœur. Consécutivement à son année de règne, elle enchaîne avec la sortie de son premier opus, Good Vaïbes en octobre 2020 qui la propulse sur le devant de la scène musicale.

Plus de trente artistes ont été sélectionnés pour cette première édition du concours. Après les nommés pour la chanson de l'année jeudi, c'est au tour des artistes féminines d'être présentées. Pour rappel, les interprètes ont été choisies en fonction de leur travail de l'année précédente (les sorties musicales et les créations de fin 2020 et en 2021) et de leur diffusion et appréciation par les auditeurs de Tiare FM.Votez dès maintenant pour votre artiste féminine de l'année par SMS au 7720 ou en ligne sur les sites de Tiare FM et Radio 1. Les votes seront clôturés le 18 mars. L'événement est prévu pour le samedi 19 mars à l'hôtel Le Tahiti by Pearl Resorts à 18 heures.C'est pendant le confinement d'avril 2020 que Jade L a été dévoilée au public polynésien. Son premier single “Hold me closer”, en collaboration avec son frère Dj Harmelo, cartonne sur les réseaux. Aujourd'hui, la chanteuse est épanouie et concrétise petit à petit son rêve musical.Du haut de ses 13 ans, Lylia n'a pas froid aux yeux. Passionnée de musique depuis sa tendre enfance, elle tombe amoureuse du jazz et de la soul. La jeune artiste fréquente la scène polynésienne depuis deux ans et rêve un jour de se produire sur les grandes scènes du monde.Grande lauréate de la Nescafé Star 2019, Meari U se décrit comme “une vraie passionnée” de musique.“À mes yeux, la meilleure des récompenses, c’est la reconnaissance du public à travers ce que nous artistes dégageons sur scène, les émotions ressenties et les remerciements de leurs part. Ça pour moi ça na pas de prix.”Bien souvent accompagnée de son 'ukulele, Raumata Tetuanui a su envoûter les îles de la Polynésie française par sa voix douce et suave. Son single, “E manu hoata”, compte aujourd'hui 3,6 millions de vues sur la plateforme Youtube. La jeune chanteuse représente une nouvelle génération d'artistes de musique traditionnelle.Miss France 2019, Vaimalama Chaves a choisi la musique pour continuer d'exprimer les valeurs qui lui tiennent à cœur. Consécutivement à son année de règne, elle enchaîne avec la sortie de son premier opus, Good Vaïbes en octobre 2020 qui la propulse sur le devant de la scène musicale.

Rédigé par Lana Chaine le Jeudi 3 Mars 2022 à 15:56 | Lu 109 fois