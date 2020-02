Qui pour succéder à Raihere Dudes ?





Tahiti, le 11 janvier 2020 - La sixième cérémonie des Trophées du sport se tiendra ce jeudi au grand théâtre de la Maison de la culture. Du 15 janvier au 9 février, le public a eu l'occasion de voter pour son sportif préféré sur la base d'une sélection de 18 athlètes. Le nom de ce dernier ou de cette dernière, qui succédera ainsi à Raihere Dudes, sacré sportif de l'année 2019, sera révélé à l'issue de cette soirée.



Qui succédera à Raihere Dudes, sacré sportif de l'année 2019 ? La réponse sera connue jeudi lors de la sixième cérémonie des Trophées du sport qui se tiendra au grand théâtre de la Maison de la culture. La soirée, sportive et festive, sera présentée par Hinarere Taputu et par le journaliste sportif de Polynésie la 1ère Maruki Dury.



Pour l’édition 2020 18 athlètes (neuf hommes et neuf femmes) se disputent le titre de meilleur sportif de l'année. Du 15 janvier au 9 février, le public a eu l'occasion de voter pour son sportif préféré sur le site internet de Tahiti Infos ou par SMS. Pas moins de 7 000 votants ont participé cette année.

16 trophées en jeux Parallèlement au concours soumis au public, un jury de professionnels a été constitué pour distinguer les athlètes méritants et ayant fait preuve d'un comportement exemplaire. Ce jury se prononcera pour honorer le prix du meilleur athlète de l'année, du meilleur espoir, de la meilleure équipe sportive, du meilleur athlète tū'aro mā’ohi, du meilleur athlète handisport et de l'événement sportif marquant de l'année.



Les huit prétendants au titre de meilleure équipe de l'année ont été dévoilés dans édition d'hier. Pour le titre de l'événement sportif marquant de l'année, le jury a décidé de retenir quatre événements : les trials de la Tahiti Pro Teahupoo, la Ronde tahitienne, le Heiva tū'aro mā'ohi et le championnat du monde de va'a holopuni.

Une soirée de fête et de sport Comme chaque année, la soirée des Trophées du sport 2020 sera agrémentée de nombreux shows, surprises et animations. Cette année, c’est la troupe de danse de Hei Tahiti ouvrira la cérémonie. L’école de danse de Vanessa Roche sera également de la partie.



L’équipe des reporters en herbes « Kid reporters » a préparé quelques interviews de nos sportifs et l’humoriste Yepo viendra présenter un sketch inédit, écrit tout spécialement pour la soirée.

Opération Rame avec ton cœur pour le centre Te Pu o te Hau Une nouvelle fois, les Trophées du sport sont l’occasion d’une opération caritative qui se tiendra ce mercredi 12 février de 12 à 14 heures dans la rue piétonne de la Promenade de Nice à Papeete.



Organisée avec la Fédération du Pacifique de l’aviron, l’opération consiste en une course de relai et d’endurance sur deux rameurs. Course pendant laquelle le public présent aux abords de la manifestation est invité à ramer pour atteindre 200 km en 2 heures.



Pour chaque 50 km atteints, les quatre partenaires des Trophées du sport offrent 50 000 Fcfp. La somme totale des dons sera ensuite reversée en intégralité au centre Te Pu o te Hau, un foyer d'accueil femmes battues avec enfant.