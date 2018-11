Querelle de voisinage dans le quartier Pugibet

Sur le chantier, le responsable des travaux semble quelque peu exaspéré par cette situation. "J'ai une femme, et trois enfants à nourrir. Comment je ferai, et comment les autres travailleurs du chantier feront pour gagner de l'argent, si les travaux s'arrêtent", s'exclame-t-il.



Laurence Martin de son côté se dit lasse, et parle "d'acharnement" et de "harcèlement" de la part de certains de ses voisins : "Tous mes voisins ne sont pas opposés à la poursuite des travaux, j'ai pu discuter avec certains de la situation. Après je peux comprendre que le bruit, et la poussière peuvent déranger ceux qui sont le plus proche, mais le gros œuvre sera bientôt terminé."



Concernant la construction d'un étage supplémentaire, la copropriétaire conteste également cette version : "on refait tout à l'identique, sauf que l'on a fait le choix de tout refaire en ciment. Ma capacité d'accueil ne changera pas à la fin des travaux."



Laurence Martin affirme aussi ne pas avoir besoin de permis de construire pour ses travaux de rénovation. "Je ne construis pas de nouvelle "chaume", donc je n'ai pas besoin d'un permis de construire. J'ai fait mes déclarations à l'Urbanisme, et auprès de la mairie de Punaauia. J'ai fait toutes les démarches nécessaires de mon côté."



Laurence Martin dénonce également certains manquements aux règles de l'urbanisme de son voisin Christophe Pugibet, "il dispose d'un terrain de 3 000 mètres carrés, et il vient construire à 80 centimètres de ma propriété." L'ambiance semble plus que jamais électrique.