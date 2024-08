Quels surfeurs en lice pour le podium ?

Tahiti, le 4 août 2024 – Ils sont huit, quatre hommes et quatre femmes, à avoir enchaîné les victoires pour se hisser au sommet des épreuves de surf des Jeux olympiques de Paris 2024. Les champions en titre étant absents ou éliminés, c’est un podium olympique totalement inédit qui se profile, ce lundi, à Teahupo’o, à deux séries de l’or pour Kauli Vaast, Johanne Defay et leurs concurrents.



Avec une alternance de journées intenses et de “days off” dont Teahupo’o a le secret, les épreuves olympiques de surf nous tiennent en haleine depuis samedi 27 juillet. À l’aube du cinquième et dernier jour de compétition, huit surfeurs, autant d’hommes que de femmes, sont prêts à en finir pour décrocher l’or, l’argent ou le bronze. Dans chaque catégorie, quatre séries permettront de départager les athlètes, en commençant par les demi-finales avec une quatrième place que personne n’envie.



Outsiders et ténors

Après avoir décroché une deuxième place en finale de la Tahiti Pro 2022, Kauli Vaast est déterminé à aller jusqu’au bout du rêve pour ces JO. Outsider – n’étant pas pensionnaire du CT –, le surfeur de Vairao dispose toutefois d’un atout majeur : il est chez lui, à Tahiti, sur la vague de Teahupo’o. Envoyé en repêchage par l’Américain Griffin Colapinto, le Tahitien de 22 ans a pris sa revanche sur le numéro 2 mondial au troisième tour, avant de devoir affronter son compatriote de l’équipe de France, Joan Duru, pour décrocher sa place en demi-finale. Il y affrontera un autre outsider, le Péruvien Alonso Correa, 26 ans, qu’il ne faut pas sous-estimer. Invaincu, il a écrasé le Brésilien Filipe Toledo et le Japonais Kanoa Igarashi au premier tour, avant de sortir le Sud-africain Jordy Smith au troisième tour, puis le Japonais Inaba Reo en quarts de finale.



Explosive, l’autre demi-finale opposera le Brésilien Gabriel Medina, triple champion du monde, à l’Australien Jack Robinson, vainqueur de la Tahiti Pro en 2023, actuellement mieux classé. Tandis que sa photo en lévitation au-dessus de la vague – prise lundi 29 juillet, par Jérôme Brouillet – a déjà fait le tour du monde, Gabriel Medina, 30 ans, a fait un sans-faute face au Japonais Connor O’Leary et au Salvadorien Bryan Perez, avant d’éliminer Kanoa Igarashi, puis son compatriote Joao Chianca. Sa note quasi-parfaite de 9,90 points reste, pour l’heure, inégalée. Comme Kauli Vaast, Jack Robinson, 26 ans, a dû passer par le tour de repêchage, où il avait été envoyé par le Français Joan Duru. Victorieux du Péruvien Lucca Mesinas, il était ensuite parvenu à éliminer le numéro 1 mondial, l’Américain John John Florence en huitièmes de finale, avant d’affronter son compatriote Ethan Ewing.





Des surfeuses au top

A contrario, le carré final féminin est exclusivement composé de surfeuses évoluant sur le CT, figurant de surcroît dans le Top 7 mondial. Classée sixième, la Française Johanne Defay, 30 ans, revient de loin, tant en raison de la loi des séries que physiquement. Blessée à la tête, elle avait heurté le récif dès le premier jour de compétition, continuant à surfer en faisant preuve d’une détermination sans faille. Envoyée en repêchage par la Costaricaine Brisa Hennessy, elle était à l’eau le lendemain avec quatre points de suture pour éliminer l’Australienne Molly Picklum, quatrième mondiale. Dès le troisième tour, la Réunionnaise s’était retrouvée face à sa compatriote de l’équipe de France, Vahine Fierro, considérée localement comme la “reine de Teahupo’o”, qu’elle a éliminée dans la douleur, enchaînant avec l’Américaine Carissa Moore, championne olympique en titre. En demi-finale, elle sera opposée à une autre surfeuse américaine redoutable : Caroline Marks, numéro 2 mondiale et vainqueure de la Tahiti Pro 2023. Après avoir remporté haut la main ses deux premières séries, elle s’était imposée face à l’Australienne Tyler Wright, en quarts de finale.



En face, le duel promet d’être tout aussi serré entre la Brésilienne Tatiana Weston-Webb, classée troisième à la Tahiti Pro 2024, et la Costaricaine Brisa Hennessy, arrivée deuxième. Envoyée en repêchage par l’actuelle maillot jaune, Caitlin Simmers, Tatiana Weston-Webb, 28 ans, n’avait fait qu’une bouchée de l’Américaine au troisième tour. En quarts, elle était opposée à l’Espagnole Nadia Erostarbe. Quant à Brisa Hennessy, 24 ans, victorieuse de Johanne Defay au premier tour, elle est venue à bout de la Portugaise Yolanda Hopkings en huitièmes de finale, puis de la Brésilienne Luana Silva.



Avec de telles affiches, si les conditions sont effectivement à la hauteur, le dernier round olympique devrait être mémorable. Les résultats sont déjà historiques pour l’équipe de France, et à deux séries d’être fantastiques.



Les médaillés de Tokyo (2021) Hommes

Or : Italo Ferreira (Brésil)

Argent : Kanoa Igarashi (Japon)

Bronze : Owen Wright (Australie)



Femmes

Or : Carissa Moore (USA)

Argent : Bianca Buitendag (Afrique du sud)

Bronze : Amuro Tsuzuki (Japon)

