Quelles recommandations pour les cas Covid et cas contacts au fenua

Tahiti, le 19 juillet 2022 – Quels protocoles pour les personnes atteintes du Covid symptomatiques ou asymptomatiques, quels gestes barrières à respecter ? Les autorités sanitaires ont diffusé mardi un rappel des recommandations face à la nouvelle vague du virus en Polynésie française.



Face à la nouvelle vague de coronavirus en Polynésie française, la plateforme Covid-19 du Pays a mis à jour mardi ses recommandations d'isolement en cas de contamination. Récapitulatif de la marche à suivre :

Cas Covid symptomatique

Pour les personnes dépistées positives au Covid et présentant des symptômes, les autorités sanitaires recommandent un isolement de cinq jours, prolongé jusqu'à sept jours si les symptômes persistent. La sortie d'isolement n'est recommandée qu'après 48 heures sans symptômes. Si le dernier rappel vaccinal date de moins de six mois, il est possible de lever l'isolement avant la limite des cinq jours mais uniquement 48 heures après la fin des symptômes. Enfin, les autorités recommandent un respect strict des mesures barrières pendant une semaine après l'isolement.

Cas Covid asymptomatique

Pour les personnes testées positives au Covid-19 mais ne présentant pas de symptômes de la maladie, l'isolement n'est pas recommandé sous réserve du strict respect des mesures barrières (voir ci-après) pendant une semaine. Dans tous les cas de figure, symptomatiques ou non, les autorités sanitaires recommandent d'informer son entourage proche et la collectivité fréquentée, notamment les classes, garderies et colonies pour les enfants. Pour les "sujets contact étroit", au sein de la cellule familiale par exemple, l'isolement n'est pas nécessaire mais le port du masque chirurgical ou du masque "grand public" doit être systématique.

Quelles mesures barrières

Les mesures barrières à appliquer lors d'un Covid asymptomatique ou à l'issue d'un Covid symptomatique sont le port du masque (dispensé à hauteur de 50 masques chirurgicaux en pharmacie sur prescription médicale), la prise des repas sans autres personnes à proximité, l'aération des locaux au minimum 10 minutes toutes les heures, le lavage des mains ou l'utilisation de gel hydroalcoolique fréquent, la limitation des interactions sociales et une distanciation physique d'un mètre au minimum, le choix privilégié et dans la mesure du possible du télétravail et enfin les autorités recommandent d'éviter les transports en commun, lieux fréquentés et lieux clos sans aération.



La plateforme Covid-19 du Pays rappelle également que la consultation d'un médecin traitant est vivement conseillée en cette période pour "tout problème médical" et qu'il est recommandé d'appeler le 15 en cas de difficultés respiratoires ou d'essouflement.

Face à la nouvelle vague de coronavirus en Polynésie française, la plateforme Covid-19 du Pays a mis à jour mardi ses recommandations d'isolement en cas de contamination. Récapitulatif de la marche à suivre :Pour les personnes dépistées positives au Covid et présentant des symptômes, les autorités sanitaires recommandent un isolement de cinq jours, prolongé jusqu'à sept jours si les symptômes persistent. La sortie d'isolement n'est recommandée qu'après 48 heures sans symptômes. Si le dernier rappel vaccinal date de moins de six mois, il est possible de lever l'isolement avant la limite des cinq jours mais uniquement 48 heures après la fin des symptômes. Enfin, les autorités recommandent un respect strict des mesures barrières pendant une semaine après l'isolement.Pour les personnes testées positives au Covid-19 mais ne présentant pas de symptômes de la maladie, l'isolement n'est pas recommandé sous réserve du strict respect des mesures barrières (voir ci-après) pendant une semaine. Dans tous les cas de figure, symptomatiques ou non, les autorités sanitaires recommandent d'informer son entourage proche et la collectivité fréquentée, notamment les classes, garderies et colonies pour les enfants. Pour les "sujets contact étroit", au sein de la cellule familiale par exemple, l'isolement n'est pas nécessaire mais le port du masque chirurgical ou du masque "grand public" doit être systématique.Les mesures barrières à appliquer lors d'un Covid asymptomatique ou à l'issue d'un Covid symptomatique sont le port du masque (dispensé à hauteur de 50 masques chirurgicaux en pharmacie sur prescription médicale), la prise des repas sans autres personnes à proximité, l'aération des locaux au minimum 10 minutes toutes les heures, le lavage des mains ou l'utilisation de gel hydroalcoolique fréquent, la limitation des interactions sociales et une distanciation physique d'un mètre au minimum, le choix privilégié et dans la mesure du possible du télétravail et enfin les autorités recommandent d'éviter les transports en commun, lieux fréquentés et lieux clos sans aération.La plateforme Covid-19 du Pays rappelle également que la consultation d'un médecin traitant est vivement conseillée en cette période pour "tout problème médical" et qu'il est recommandé d'appeler le 15 en cas de difficultés respiratoires ou d'essouflement.



Rédigé par Antoine Samoyeau le Mardi 19 Juillet 2022 à 17:41 | Lu 917 fois