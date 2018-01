Quel développement pour le secteur local de l’industrie navale

PAPEETE, 25 janvier 2018 - Le vice-président Teva Rohfritsch a reçu, mardi après-midi, les représentants des chantiers navals de Polynésie française pour échanger avec eux sur les perspectives de développement du secteur.



A cette occasion de cette rencontre, un bilan a été dressé sur le taux d’aide majoré en défiscalisation locale mis en place fin 2016 pour la pêche hauturière, ainsi que pour la défiscalisation métropolitaine.



Concernant la défiscalisation locale, les professionnels ont annoncé que le taux d’aide majoré (45% au lieu de 30% du coût des navires) a eu pour effet de remplir significativement les carnets de commandes sur 2018 et 2019 et donc de créer de nombreux emplois dans le secteur.



Le vice-président a indiqué que les difficultés à obtenir la défiscalisation métropolitaine seront discutées à Paris prochainement dans le cadre d’une mission gouvernementale. Les chantiers navals ont tenu à assurer que, si les commandes continuent à affluer au cours de cette année 2018, ils sont prêts à réaliser des investissements et des embauches supplémentaires afin de proposer aux porteurs de projets des délais d’attente acceptables.

Le vice-président les a encouragés dans cette démarche, en rappelant les dispositifs d’aide à l’embauche et à la formation que le gouvernement a mis en place par ailleurs.