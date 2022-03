Quel clip musical remportera le Tiare Award de l'année ?

Tahiti, le 9 mars 2022 - La cérémonie des Tiare Music Awards approche ! Découvrez les nommés pour le clip musical de l'année.



Ils sont plus de 30 artistes qualifiés pour les Tiare Music Awards 2022. Les nommés ont été choisis en fonction de leur travail de l'année précédente (les sorties musicales et les créations de fin 2020 et en 2021) et de leur diffusion et appréciation par les auditeurs de Tiare FM.



Atout essentiel pour une carrière dans la chanson, le clip musical permet de se familiariser avec l’univers de l’interprète. C’est pourquoi les réalisateurs méritent également d’être récompensés.



Votez dès à présent pour votre clip musical de l'année par SMS au 7720 ou en ligne sur les sites de



Tour d'horizon des clips sélectionnés pour le concours

Better Man – Aremistic (réalisé par AFK de Lucid Dream)



Réalisé par AFK de Lucid Dream en 2020, le clip d'Aremistic évoque les thèmes de l’accomplissement personnel et la recherche de chacun pour devenir une meilleure personne. Le clip vidéo nous transporte dans l'univers du chanteur avec des séquences d'images psychédéliques.

My treasure – Jade L (Réalisé par Mathilde Zampieri et Lucid Dream)





Sorti en 2021, le clip vidéo filmé en partie à Moorea, sous l'océan, est signé Lucid Dream et dirigé par Mathilde Zampieri, une jeune cinéaste prometteuse. Son œuvre met l'accent sur la beauté de nos océans et vise à sensibiliser la jeunesse polynésienne sur l'importance de les protéger.

Porinetia mon amour – Noémie (réalisé par Blackstone Productions)





À tout juste 13 ans, Noémie Tahiti publie en février 2021 son clip vidéo réalisé par Blackstone Productions. Des images exotiques superposées à une chanson entraînante, qui allie le français et le tahitien pour évoquer simplement l'amour de Noémie pour la Polynésie française.

Pu'e Mahana – Silvio Cicero (feat. Andy Tupaia) (réalisé par Samy Nine et Petero)





Silvio Cicero et Andy Tupaia chantent l'amour devant l'objectif de Samy Nine. Pu'e Mahana, qui signifie "de nombreux lendemains", enchante les auditeurs en ces temps difficiles. Une ballade romantique illustrée par de superbes images du paysage polynésien.

Te atua Manahope – Hiurai Toofa (réalisé par Yves Édouard Malakai Production)





Te Atua Manahope est le premier single de Hiurai Toofa. Une fierté pour l'artiste qui, depuis quatre ans, vit pleinement de sa passion. La chanson dénonce la précarité des familles polynésiennes et celle des jeunes en particulier.

Plus de respect – Weston (feat. Teriitua) (réalisé par Ke'ale Rioual de Lucid Dream)





Weston et Teriitua prônent l'importance du respect d'autrui. Le clip, signé Lucid Dream, témoigne du travail méticuleux de la société de production. Un message poignant mis en valeur par des images inédites de bagarres et de manifestations de la population polynésienne.

Ils sont plus de 30 artistes qualifiés pour les Tiare Music Awards 2022. Les nommés ont été choisis en fonction de leur travail de l'année précédente (les sorties musicales et les créations de fin 2020 et en 2021) et de leur diffusion et appréciation par les auditeurs de Tiare FM.Atout essentiel pour une carrière dans la chanson, le clip musical permet de se familiariser avec l’univers de l’interprète. C’est pourquoi les réalisateurs méritent également d’être récompensés.Votez dès à présent pour votre clip musical de l'année par SMS au 7720 ou en ligne sur les sites de Tiare FM et Radio 1 . Les votes seront clôturés le 18 mars. L'événement est prévu pour le samedi 19 mars à l'hôtel Le Tahiti by Pearl Resorts à Arue, à partir de 18 heures.Réalisé par AFK de Lucid Dream en 2020, le clip d'Aremistic évoque les thèmes de l’accomplissement personnel et la recherche de chacun pour devenir une meilleure personne. Le clip vidéo nous transporte dans l'univers du chanteur avec des séquences d'images psychédéliques.Sorti en 2021, le clip vidéo filmé en partie à Moorea, sous l'océan, est signé Lucid Dream et dirigé par Mathilde Zampieri, une jeune cinéaste prometteuse. Son œuvre met l'accent sur la beauté de nos océans et vise à sensibiliser la jeunesse polynésienne sur l'importance de les protéger.À tout juste 13 ans, Noémie Tahiti publie en février 2021 son clip vidéo réalisé par Blackstone Productions. Des images exotiques superposées à une chanson entraînante, qui allie le français et le tahitien pour évoquer simplement l'amour de Noémie pour la Polynésie française.Silvio Cicero et Andy Tupaia chantent l'amour devant l'objectif de Samy Nine. Pu'e Mahana, qui signifie "de nombreux lendemains", enchante les auditeurs en ces temps difficiles. Une ballade romantique illustrée par de superbes images du paysage polynésien.Te Atua Manahope est le premier single de Hiurai Toofa. Une fierté pour l'artiste qui, depuis quatre ans, vit pleinement de sa passion. La chanson dénonce la précarité des familles polynésiennes et celle des jeunes en particulier.Weston et Teriitua prônent l'importance du respect d'autrui. Le clip, signé Lucid Dream, témoigne du travail méticuleux de la société de production. Un message poignant mis en valeur par des images inédites de bagarres et de manifestations de la population polynésienne.

Rédigé par Lana Chaine le Mercredi 9 Mars 2022 à 15:54 | Lu 146 fois