Que paie-t-on sur sa facture d'électricité

Tahiti, le 25 août 2022 – Alors que les tarifs de l'électricité, réglementés par le Pays, doivent bientôt être révisés en raison de l'augmentation du prix du gazole, EDT a publié ses chiffres pour l'année 2021. Une famille dépense en moyenne 308 Fcfp par jour en électricité.



Les prix de l'électricité devraient bientôt être revus à la hausse. Une conséquence de l'augmentation du prix des hydrocarbures. En attendant, EDT a publié ses chiffres pour l'année 2021, l'occasion de faire un point sur les dépenses en électricité des Polynésiens. Une famille consomme en moyenne 228 kWh par mois. Son budget moyen en électricité s'élève alors à 308 Fcfp par jour. Un chiffre à relativiser puisqu'il est arrêté au 31 décembre 2021. Or, la contribution de solidarité de l'électricité (CSE) a été mise en place au 1er janvier 2022 et s'élève à 6,30 Fcfp par kWh consommé et la contribution pour la solidarité de 1% est quant à elle entrée en vigueur au 1er avril. 308 Fcfp par jour correspond au prix moyen de l'électricité sur les six dernières années. En effet, durant cette période, le budget journalier a fluctué entre 293 et 323 Fcfp, en raison de la variation des prix fixés par le Pays. Si la dernière étude sur le budget des familles de l'Institut de la statistique remonte à 2015, il apparaît que les dépenses en électricité représentaient en moyenne, à cette époque, 3,9% du budget total des familles.



Mais que paye-t-on réellement sur notre facture ? Les charges de combustibles représentent la plus grosse part du prix de l'électricité (28%). Le coût d'achat de ces combustibles (fioul, gazole) est fixé par arrêté du conseil des ministres. Ensuite, les charges de personnel représentent 19% du prix et les autres charges d'entreprise (informatique, formation, travaux, charges locatives des terrains…) s'élèvent à 17%, tout comme les impôts et les taxes reversés par EDT Engie au Pays et aux communes. La TVA de 5% contribue directement au budget du Pays et les communes prélèvent, quant à elles, jusqu’à 4 Fcfp/KWh, facturés directement par EDT Engie. 9% de la facture correspondent à l'achat et la production d'énergie renouvelable (hydroélectricité et énergie solaire), 7% sont alloués aux amortissements et au renouvellement des centrales des réseaux électriques. Et enfin, les trois derniers pourcents reviennent à l'actionnaire ou la société.



Quelques chiffres EDT compte 94 243 clients, soit 68 402 à Tahiti (55 094 Tahiti Nord + 13 308 Tahiti Sud Énergie) et 25 841 dans les îles.

75% : objectif fixé par la Polynésie française comme part de production d'énergies renouvelables d'ici à 2030.

Fin 2021, les énergies renouvelables représentaient 28,9% de la fourniture d'électricité sur l'ensemble de la Polynésie (22,1% d'hydroélectricité et 6,8% d'énergie photovoltaïque). Sur Tahiti uniquement, la part des énergies renouvelables s'élève à 34,1% (27,2% d'hydroélectricité et 6,9% d'énergie photovoltaïque).

Sur l'ensemble de la Polynésie, EDT compte 24 centrales thermiques, 22 centrales hydroélectriques, 12 installations solaires et une centrale solaire hybride. Il existe également deux centrales hydroélectriques n'appartenant pas à EDT, à Raiatea et Nuku Hiva, ainsi que 3 124 installations solaires privées.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Jeudi 25 Août 2022 à 17:12