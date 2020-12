Quatre policiers en conseil de discipline dans l'affaire des procurations

Tahiti, le 3 décembre 2020 – Une commission administrative paritaire statuant en conseil de discipline s'est réunie mercredi à la résidence du haut-commissaire pour examiner la situation de quatre premiers policiers de la DSP dans l'affaire des procurations non réglementaires lors des dernières municipales.



Quatre premiers policiers de la Direction de la sécurité publique (DSP) sont passés mercredi devant une commission administrative paritaire statuant en conseil de discipline, à la résidence du haut-commissaire. Les agents ont été entendus dans le cadre de l'affaire des procurations non réglementaires établies lors des dernières élections municipales. Selon nos informations, les sanctions proposées ont été d'un blâme pour un commandant de la DSP à une exclusion temporaire de six mois pour un agent. Une nouvelle commission est prévue le 15 décembre prochain. Mais toutes les sanctions devront ensuite être validées au niveau national.



Rappelons que cette affaire tire son origine des protestations électorales de candidats contre des procurations établies lors des derniers scrutins municipaux de Rurutu, Arue et Papeete. S'il semble aujourd'hui avéré que plusieurs dizaines de procurations ont été établies en dehors de la réglementation en vigueur et avec un manque de contrôle des agents, les policiers mis en cause et visés par des mesures disciplinaires affirment avoir respecté les instructions de leur hiérarchie pour répondre à la forte demande de procurations avant le scrutin. Mais outre la partie disciplinaire, le véritable enjeu de ce dossier sera à n'en pas douter celui de la validité de ces procurations dans le cadre des recours intentés devant le tribunal administratif. Le tribunal qui attend encore les conclusions de la commission nationale des comptes de campagne et du financement politique sur les candidats en lice, avant d'audiencer les requêtes très attendues pour les communes de Arue et Papeete.