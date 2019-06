Quatre personnes tuées par un homme armé dans le nord de l'Australie

Sydney, Australie | AFP | mardi 04/06/2019 - Quatre hommes ont été tués et une femme blessée par un tireur mardi soir dans la ville de Darwin, dans le nord de l'Australie, ont annoncé les autorités, indiquant qu'un homme de 45 ans a été arrêté.



Des témoins ont évoqué un homme armé faisant irruption dans un hôtel et tirant de chambre en chambre. Selon la police, ces faits ne sont pas considérés comme étant liés au terrorisme.

"Aujourd'hui, 4 juin 2019, a été un jour épouvantable dans le Territoire du Nord", a déclaré aux journalistes le chef du gouvernement de cette région, Michael Gunner.

"Cinq scènes de crime, quatre personnes décédées, une blessée. Ce n'est pas le Darwin que nous connaissons", a-t-il ajouté.

Le tireur présumé, sorti de prison en janvier selon la police, a pu agir librement pendant une heure avant d'être arrêté.

"Nous sommes toujours en train d'essayer d'établir les intentions et les motivations derrière cela, mais tout ce que je peux dire c'est que malheureusement des gens ont perdu la vie ce soir", a déclaré à la presse le chef de la police du Territoire du Nord, Reece Kershaw.

Quatre hommes ont été tués et une femme a été blessée, a-t-il précisé.

Le Premier ministre Scott Morrison a condamné un "acte de violence terrible". "Je veux simplement faire part de mes sincères condoléances et de ma compassion à tous les habitants du Territoire et en particulier à ceux de Darwin", a-t-il dit à des journalistes à Londres.

"C'est une communauté très unie et je sais qu'ils seront ébranlés par ces événements", a-t-il insisté.

Des témoins ont raconté sur la télévision nationale ABC qu'ils avaient vu un homme armé d'un "fusil à canon scié" entrer dans un hôtel de Darwin.

"Il a tiré sur toutes les chambres, et il est entré dans chaque chambre en cherchant quelqu'un et il a tiré encore, et ensuite nous l'avons vu partir en courant, monter dans son pick-up Toyota et disparaître", a rapporté un témoin, John Rose, sur ABC.

Une femme a raconté qu'elle était venue en aide à une autre femme qui se trouvait dans l'hôtel et avait "des trous partout dans le corps".