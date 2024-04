Quatre nouveaux cas importés de choléra détectés à Mayotte

Mamoudzou, France | AFP | jeudi 11/04/2024 - Quatre nouveaux cas de choléra ont été identifiés à Mayotte chez des personnes en provenance des Comores voisines, a annoncé jeudi la préfecture de ce département d'outre-mer de l'océan Indien.



Les quatre malades, "interpellés en mer par les services de la lutte contre l'immigration clandestine, ont été pris en charge au sein de l'unité choléra du Centre hospitalier de Mayotte", a indiqué la préfecture dans un communiqué.



Un traitement antibiotique a été délivré à toutes les personnes ayant été en contact avec les malades. Selon la préfecture de Mayotte, "au regard des conditions d'interpellation et des modalités de prise en charge, le risque de propagation est limité".



"Les personnes interpellées sont originaires de République démocratique du Congo et certainement passées par les Comores", a précisé à l'AFP Hervé Derache, directeur territorial de la police nationale à Mayotte.



Les services de l'Etat avaient jusque-là confirmé la présence d'un seul cas le 18 mars, déjà en provenance des Comores.



Alors que les cas de choléra se multiplient sur l'archipel des Comores, l'Agence régionale de santé (ARS) a présenté en février un plan de riposte en cas d'introduction de la maladie à Mayotte.



Les contrôles sanitaires aux frontières et les interventions de terrain ont été renforcés et un circuit de prise en charge hospitalière sécurisé a été mis en place.



Aux Comores, où l'épidémie fait rage depuis plusieurs semaines, le bilan total s'élevait mardi à 995 cas de choléra et 26 décès, selon un communiqué des services de santé locaux.