Quatre nouveaux bus électriques sur la ligne Tautira-Teahupoo

Tahiti, le 17 février 2021 - La société RTCT a complété mardi le renouvellement de son parc de 240 véhicules de transport en commun à Tahiti avec la mise en service de quatre bus électriques sur la ligne Tautira-Teahupoo.



La société Réseau de transport en commun de Tahiti (RTCT), délégataire de service public pour le transport en commun régulier et scolaire à Tahiti, a mis en service mardi quatre véhicules électriques pour compléter le renouvellement de son parc, annonce le Pays dans un communiqué. Des autobus à plancher bas accessibles aux fauteuils roulants et aux personnes à mobilité réduite, conçus pour le transport debout et adaptés au voyage urbain. Ils sont affectés à la ligne 23, qui relie Tautira à Teahupoo et dessert la nouvelle gare routière d’Afaahiti-Taravao, le nœud de correspondances de la Presqu’île. Mardi, lors de la cérémonie d'inauguration, le dispositif de carte prépayé mis en place pour accéder au bus a été présenté à la délégation gouvernementale conduite par le président Edouard Fritch. Les officiels se sont ensuite rendus au nouveau guichet de la société Tere Tahiti, puis dans sa cellule de régulation. Cette unité technique est en charge de la régulation en temps réel des véhicules sur le réseau de transport en commun, dans le but d’assurer le respect des horaires de passage des bus. C’est aussi cette cellule qui est en charge de la mise à jour en temps réel de l’application Tere Tahiti.



Avec l’entrée en fonction de ces quatre véhicules de transport en commun, la société RTCT opère aujourd’hui 26 bus électriques sur Tahiti. Les 22 autres sont en service dans l’agglomération urbaine de Papeete. La mise en service des bus électriques de la ligne 23 à la Presqu'île achève la modernisation, initiée en 2019, du parc des 240 véhicules du réseau de transport en commun de Tahiti que gère RTCT.