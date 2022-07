Quatre morts dans un accident de la route à la Réunion

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | lundi 17/07/2022 - Quatre personnes ont été tuées dans un accident de voiture dans la nuit de dimanche à lundi à Saint-Louis, sur l'île de la Réunion, a-t-on appris auprès des services de secours.



Âgées de 17 à 26 ans les victimes, une jeune fille et trois jeunes hommes, se trouvaient à bord de la même voiture.



Vers 01H30, dans des circonstances encore indéterminées, le véhicule quitté la route et a percuté de plein fouet le muret d’une maison.



Cet accident de la route est l’un des plus meurtriers des dix dernières années à la Réunion.



En décembre 2014, cinq étudiants qui marchaient sur un trottoir avaient été fauchés par une voiture dont le conducteur avait perdu le contrôle.