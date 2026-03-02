

Quatre membres d'équipage tués dans le crash d'un avion ravitailleur américain en Irak

Washington, États-Unis | AFP | vendredi 13/03/2026 - Quatre membres d'équipage d'un avion américain de ravitaillement en carburant sont morts quand leur appareil s'est écrasé jeudi dans l'ouest de l'Irak, a annoncé vendredi le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).



"Aux environs de 18H00 GMT le 12 mars, un avion ravitailleur américain KC‑135 s’est écrasé dans l’ouest de l’Irak. Quatre des six membres d’équipage présents à bord ont été confirmés morts, tandis que les opérations de secours se poursuivent", a indiqué le Centcom dans un message posté sur X.



"La perte de l'appareil n’est pas due à des tirs ennemis ni à des tirs amis", a insisté le communiqué.



"Les circonstances de l'incident font l'objet d'une enquête et l'identité des militaires décédés sera gardée confidentielle jusqu'à 24 heures après que leurs familles aient été informées", ont indiqué les autorités.



Dans un communiqué précédent le Centcom avait indiqué que deux appareils KC-135 étaient impliqués dans l'incident. "L'un des appareils s'est écrasé dans l'ouest de l'Irak et le second a atterri en toute sécurité", avait indiqué le Centcom dans ce communiqué.



L'armée iranienne avait affirmé plus tôt dans un communiqué publié par la télévision d'Etat que l'avion avait été touché par un missile tiré par des mouvements armés pro-iraniens dans l'ouest de l'Irak et que l'équipage n'avait pas survécu au crash.



La Résistance islamique en Irak, une alliance informelle de factions irakiennes soutenues par l’Iran, a revendiqué avoir abattu un KC-135. Elle a ensuite déclaré avoir également pris pour cible un autre appareil, en ajoutant que l’équipage avait réussi à s'en échapper.



Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, cette alliance revendique quotidiennement des attaques contre les intérêts américains en Irak et dans toute la région, mais elle nomme rarement ses cibles.



Il s'agit du quatrième avion militaire perdu par les Etats-Unis depuis le début de la guerre contre l'Iran le 28 février, après que trois avions de combat F-15 ont été abattus par des tirs amis accidentels du Koweït.



D'une longueur de 41,5 m pour une envergure de près de 40 m, le Boeing KC-135 "Stratotanker" possède quatre réacteurs et a une capacité de chargement pouvant aller jusqu'à plus de 38 tonnes selon sa configuration.

le Vendredi 13 Mars 2026 à 04:02 | Lu 45 fois





