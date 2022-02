Quatre joueurs rejoignent Pirae à Abu Dhabi

Tahiti, le 1er février 2022 – Quatre des sept joueurs de l'AS Pirae dépistés positifs au départ pour la Coupe du monde des clubs à Abu Dhabi ont pu s'envoler pour rejoindre le reste de l'équipe. Les deux premiers sont arrivés lundi et les deux suivants étaient en vol mardi. Sur place, les joueurs préparent le premier match prévu jeudi face à Al Jazira.



La situation se décante peu à peu pour les joueurs de l'AS Pirae actuellement à Abu Dhabi pour participer à la Coupe du monde des clubs. Après un départ mouvementé de Tahiti avec sept joueurs positifs au Covid sur 23, l'équipe se renfloue de jours en jours avec le renfort de joueurs bénéficiant de nouveaux tests négatifs. Partie vendredi avec 15 joueurs de Tahiti, la délégation de l'AS Pirae a été rejointe par Jonathan Tehau lors du transit à Paris. Et de 16, la délégation s'est encore renflouée de deux joueurs finalement re-dépistés négatifs et arrivés lundi soir aux Émirats arabes unis. Enfin, dernière bonne nouvelle, le buteur Benoît Mathon et le gardien Teva Durot ont eux-aussi été re-dépistés négatifs et ont pu s'envoler pour Abu Dhabi mardi.



C'est donc avec un effectif total de 20 joueurs que l'équipe tahitienne devrait se présenter jeudi matin pour le match d'ouverture de la compétition face à l'équipe d'Al Jazira, club d'Abou Dabi champion en titre des Émirats arabes unis. Sur place, l'AS Pirae enchaîne actuellement deux entraînements par jours, matin et soir, mais jongle avec les obligations médiatiques liées à une compétition d'envergure internationale. “Pirae est le seul club amateur de la compétition et intéresse les médias internationaux, notamment du Japon, ou encore les médias locaux”, indique le club. Un “gain d'expérience” pour certains joueurs qui participent à près de deux à trois interviews par jour en français et en anglais.



Au programme également, une réunion officielle avec la Fifa s'est tenue mardi. Le directeur du premier match Al Jazira-Pirae a remis la plaque commémorative de la participation officielle de l'AS Pirae à la Coupe du monde des clubs. Pour décompresser entre deux entraînements, les joueurs ont aussi visité mardi la grande mosquée d'Abu Dhabi. Et mercredi, ce sera l'heure de la conférence de presse d'avant-match pour l'entraîneur Naea Benett et le capitaine Alvin Tehau. Une conférence de presse retransmise en direct sur les canaux de diffusion de l'événement.