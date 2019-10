Quatre heures de blackout à Tahiti

A partir de 16h15, le haut-commissariat a déclenché le « plan d’opération interne » et mis en place un poste de contrôle, en lien permanent avec EDT-Engie, pour s’assurer du bon fonctionnement des points vitaux de l’île (hôpitaux, cliniques, télécommunications…). Selon les services de l’Etat : « aucune situation critique n’a été signalée » pendant toute la durée de la panne. Les télécommunications (téléphonie, Internet, 3G, 4G) ont fonctionné sur onduleurs et grâce à des groupes électrogènes de l'OPT, même si Vini a annoncé vers 17 heures que « les antennes relais mobile n'étaient plus alimentées par le secteur sur Tahiti », prévoyant même « une coupure des services mobile voix et data est attendue si le courant électrique général n’est pas rétabli ». Coupure qui n’a heureusement pas eu lieu.



En centre-ville néanmoins, la coupure générale d’électricité a causé l’extinction des feux de signalisation et provoqué de longs embouteillages jusqu’en soirée, malgré l’intervention des mutoi. Quelques grandes surfaces sont restées allumées, sur groupes électrogènes, pendant l’intégralité de la panne et ont été prises d’assaut par des clients en recherche de bougies, de lampes torches et de piles. La plupart des commerces ont en revanche fermé leurs portes.



Jeudi soir, le haut-commissariat a annoncé que le poste source incendié à la Punaruu restait sous surveillance et que « l’exploitant prévoyait un retour à la normale dans les prochains jours ». Le haussariat a également précisé que son PC crise restait en veille et qu’un « point de situation serait réalisé vendredi matin avec tous les acteurs concernés ».