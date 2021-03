Quatre étudiants lancent Miss Université

Tahiti, le 1er mars 2021 - Dans le cadre d’un projet à réaliser en groupe pour valider leur première année de DUT, quatre élèves de l’Université de la Polynésie française vont organiser l’élection de Miss UPF 2021 le 11 avril prochain.



Sharon Terai, Hanaley Tiaihau, Odessa Faua et Rai Tautu sont étudiants à l’Université de la Polynésie française (UPF). Pour valider leur première année, ils ont décidé de créer la première élection de Miss de leur campus. À travers ce projet, le groupe a pour objectif de dénoncer les diktats de la beauté et de démontrer l’importance des personnalités des candidates. Sur le thème “Un Voyage à Tahiti”, l’élection fera un clin d’œil, à travers les tableaux et les tenues, à trois évènements annulés en 2020 à cause de la pandémie, le Heiva, le Hura Tapairu et la fête de l’autonomie.



La personnalité avant le physique



Les élèves organisateurs insistent sur le fait que Miss Université ne sera pas un divertissement ou un spectacle, mais bien une compétition. Les six candidates en lice ne seront pas jugées sur leur apparence extérieure. Contrairement aux autres élections, pas de défilé en maillot de bain au programme. Tout au long de l'élection, elles auront l'occasion de partager leurs expériences et de présenter leurs initiatives.



Ce format induit qu’il y aura peu de défilé pour davantage de questions-réponses. Les candidates devront notamment répondre à la question “qu’aimerais-tu dires au monde ?” en présentant un sujet qui leur tient à cœur. Les filles seront départagées et notées selon leur spontanéité dans les réponses et leur aisance sur scène. Au terme de l’attribution des notes par le jury, la Miss UPF 2021 sera connue. Elle représentera alors l’Université de la Polynésie française lors des événements officiels où elle sera conviée et fera la promotion du campus via la page Facebook de l’UPF.



L’élection aura lieu le dimanche 11 avril au restaurant Hotucatering (les tickets sont en vente sur place). Pour respecter les gestes barrières, les spectateurs seront attablés. Le prix du ticket est de 3 500 Fcfp, celui de la table de 21 000 Fcfp. Les quatre étudiants souhaitent reverser les recettes de l’événement à une association qui lutte contre les violences faites aux femmes. Ils espèrent récolter au moins 400 000 Fcfp. “L’organisation de l’événement se passe très bien. À présent, il ne nous reste plus qu’à donner le maximum pour que la réalisation de cette élection soit parfaite” déclare Rai Tautu, l’un des étudiants du groupe.