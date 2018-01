Quatre années de vie à Tahiti : toute une histoire

Au long de 558 pages, le journaliste raconte "une histoire, mon histoire, ma vision de ce séjour, en y ajoutant des événements et des avis de ma femme et de mes filles. Je n'ai pas souhaité que ce texte soit uniquement le récit d'une aventure familiale. J''ai aussi donné la parole à de nombreux Polynésiens que j'ai rencontrés, anonymes, people, artistes, sportifs, car j'avais envie de dévoiler par petites touches l'âme et la culture polynésiennes". Avec spontanéité, il décrit une soirée passée dans l'Hérault avec Teheiura aux fourneaux, mais aussi sa rencontre avec Mehiata Riaria, fraîchement élue Miss Tahiti.



Depuis Dakar, Cyril a encore en tête : "les spectacles de 'ori Tahiti, et plus particulièrement ceux du Heiva i Tahiti". "Le 'ori est un concentré de l'âme et la culture polynésienne, on ne peut pas comprendre les Polynésiens sans voir un de ces spectacles, comme il est indispensable d'aller écouter les groupes de himene. Le Heiva est toujours un moment extraordinaire, car on devine l'incroyable investissement de ces centaines d'artistes, en temps, en énergie, en argent pour monter leur spectacle, qu'ils ne joueront pour la plupart d'entre eux qu'une seule fois à To'ata" , raconte Cyril avec des étincelles plein les yeux.



Aujourd'hui, le couple espère revenir : "On redemandera un poste à Tahiti autant de fois qu'il le faudra. Et si nous n'y arrivons pas par ce biais, une fois que nous aurons financé les études de nos quatre filles, nous tenterons de nous installer au fenua en repartant à zéro."



En quatre semaines, Cyril a déjà vendu plus de 250 exemplaires. Depuis le Sénégal, il prépare un "livre photo", qui devrait sortir cette année.