Quatre Tahitiens encore en lice au Pro Netanya en Israël

Tahiti, le 21 mars 2022 - Quatre surfeurs tahitiens sont encore en lice en Israël au Pro Netanya (QS 3 000). Dans le tableau masculin, Mihimana Braye et Kauli Vaast attendent de pouvoir disputer leur série des seizièmes de finale. Chez les dames, Aelan Vaast et Marion Philippe sont également toujours en course et ont déjà validé leur ticket pour les huitièmes de finale.



Les surfeurs tahitiens toujours en course en Israël disputent le Pro Netanya (QS 3 000), première compétition du circuit européen cette saison. Honneur aux dames avec Marion Philippe et Aelan Vaast qui se sont hissées jusqu'en huitièmes de finale ce week-end. La benjamine de la fratrie Vaast a réussi un petit exploit dans sa série des seizièmes de finale en sortant la numéro 2 française, Pauline Ado, grâce à une solide note de 12.06. Pour Marion Philippe, un score de 9.56 a suffi pour passer sa série et se qualifier pour les huitièmes de finale.



Chez les messieurs, Mihimana Braye et Kauli Vaast attendent eux de pouvoir valider leur ticket pour les huitièmes, à Netanya. Exempté des deux premiers tours, Vaast s'est qualifié mercredi dernier pour les seizièmes de finale et n'a plus surfé depuis. Braye de son côté a passé le round 2, mercredi dernier, avant de rejoindre, dimanche, son compatriote en seizièmes de finale.



Aucune série n'a pu être lancé ce lundi en Israël. Le prochain call pour la compétition est prévu pour ce mardi.