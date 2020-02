Quatre Polynésiens décrochent l'or au salon de l'Agriculture de Paris

Tahiti, le 26 février 2020 - Quatre producteurs polynésiens ont obtenu une médaille d'or au Salon international de l’Agriculture, en cours jusqu'au 1er mars, porte de Versailles à Paris.



Deux producteurs de vanille, un producteur de rhum et un autre de punch ont reçu une médaille d'or pour la qualité de leur produits, au Salon international de l'Agriculture cette semaine à Paris. La foire-exposition annuelle se tient au parc des expositions de la porte de Versailles jusqu'au dimanche 1er mars.



Rupe Tuhei-Faahu, producteur de vanille depuis 2002, n’en revient pas. Pour sa première participation au concours général il a glané une médaille d’or récompensant la qualité de ses gousses distribuées sous la marque Vanilla Vairupe : "Je ne m’y attendais pas du tout pour une première exposition à Paris. Je n’ai pas pris au sérieux le concours. Je me suis rendu compte de l’intérêt de gagner une médaille après les résultats. Car je ne compte plus les messages sur ma page facebook. Toute la commune de Huahine est contente. C’est une grande fierté pour la commune. Je ramène le titre seize ans après."



De son côté, Teava Rurua participe pour la quatrième fois au salon et s’est présenté pour la troisième fois au concours. Sa constance a été récompensée car il a reçu, lui aussi, une médaille d’or pour sa vanille tahitensis. Un atout quand on veut gagner en notoriété : "Quand on vient sur ce genre d’événement, il faut se faire connaître ; pas forcément exploser les ventes mais se faire connaître. Moi je suis un producteur. Je prépare ma vanille, je la transforme et je l’exporte. Je peux donc certifier aux clients les méthodes de travail du début à la fin du processus", souligne-t-il.



Un rhum bio primé



Après une médaille d’argent en 2018, une médaille d’or en 2019, le Punch Schrubb de Tamure Dream, de David et Youk Moux, a encore été distingué cette année avec une nouvelle médaille d’or. Un punch devenu une valeur sûre du concours général : "C’est un produit très bio. Il est fait avec les oranges de Tamanu, sans pesticides, ni engrais. C’est naturel. C’est cela qui fait la différence. L’autre différence c’est aussi que les autres utilisent du bigaradier, un mélange de pamplemousses et d’oranges, un fruit qui est plus amer. Nous, nous utilisons l’orange sucrée des plateaux sauvages", insiste David Moux.



Laurent Masseron, à la tête de la distillerie Pari Pari de Taha’a a obtenu sa médaille d’or pour son rhum T. Ce passionné s’est installé en 2005 sur l'île sœur de Raiatea, en quête de variétés anciennes de canne à sucre. Il a créé le Domaine Pari Pari.

Sa production a d’abord été centrée sur l'huile de coco vierge, le Tamanu et les légumes, ce qui lui a, d’ailleurs, permis de devenir producteur certifié en Agriculture biologique dès 2007. Depuis 2015, Laurent Masseron produit le Rhum T, en collaboration avec quarantaine de producteurs locaux.