Quatorze habitants de Puka Puka obtiennent leur capacité de conduire

Parallèlement, la Direction des transports terrestres a profité de ce déplacement pour sensibiliser les 27 enfants de l'école primaire à la sécurité routière et plus particulièrement à la circulation piétonne et cycliste. A cette occasion, 27 gilets "haute visibilité" ont été distribués et les enfants ont pu s'entraîner sur un parcours spécialement dédié.