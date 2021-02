Quatorzaine imposée pour les arrivants à partir de mardi prochain

Tahiti, le 5 février - Un conseil des ministres extraordinaire a adopté ce vendredi matin un arrêté portant sur les mesures d’entrée et de surveillance sanitaire des arrivants en Polynésie française. Il entrera en vigueur le mardi 9 février à minuit, imposant une quatorzaine stricte à toute personne entrant au fenua, dans un site dédié ou à domicile.



Mardi, le Pays, lors de l'annonce de ses mesures d’urgence, avait déclaré vouloir renforcer le contrôle aux frontières des rares voyageurs pouvant se rendre en Polynésie française pour "motif impérieux", en remettant notamment en place une quatorzaine en isolement strict, en site dédié à Tahiti et aux frais des passagers.



Ce vendredi, un conseil des ministres extraordinaire a adopté un arrêté portant sur les mesures d’entrée et de surveillance sanitaire des arrivants au fenua et imposant à partir du mardi 9 février à minuit, une quatorzaine stricte à toute personne entrant sur le territoire.



La quatorzaine pourra s’effectuée à domicile si la personne atteste qu’elle peut être réalisée sans risque de croiser une tierce personne et sans risque de contamination. Elle doit également disposer d’un véhicule personnel à l’arrivée pour se rendre à domicile sans contact, ou avoir retenu un véhicule de transport sanitaire agréé.



La quatorzaine à domicile est soumise à une demande préalable, au moins 72 heures avant le départ, accompagnée des pièces justificatives, adressée au Haut-commissariat de la République en Polynésie française. Sinon, la quatorzaine sera effectuée dans un établissement hôtelier dédié, aux frais de la personne, dans la limite d’un forfait journalier. Les personnes arrivant par voie maritime, à bord d’un navire de cinq personnes et plus, exécutent leur quatorzaine à bord.



Pour tous les entrants, un test RT-PCR sera effectué 12 jours après l’arrivée. S’il est négatif, la personne pourra quitter l’isolement au bout de quatorze jours. Un aménagement de la quatorzaine est possible pour les professionnels de santé nécessaires à la lutte contre la covid ou pour les personnels dont l’intervention est nécessaire à la réparation d’un matériel indispensable, à la sécurité ou à la vie de la population.



Un test RT-PCR négatif effectué 72 heures avant l’embarquement vers la Polynésie française reste exigé.