Quand un chauffard brise la vie d'un couple de Moorea

L'individu, âgé d'une trentaine d'année, a été présenté une première fois en comparution immédiate le 31 décembre dernier. A la barre ce jour-là, le prévenu boîte et présente plusieurs blessures au niveau des bras et des jambes. Invité à prendre la parole au cours de l'audience, il verse quelques larmes et demande le pardon de sa victime: "Depuis l'accident je ne pense qu'à lui et sa famille. Je veux leur demander pardon. Je me sens mal, et je mérite d'être puni pour ce que j'ai fait." Le jour des faits le prévenu, non titulaire du permis de conduire et dont le casier judiciaire fait état de plusieurs condamnations, avait consommé une demi-bouteille de rhum, avant de prendre le véhicule de sa campagne, puis de renverser Philippe dans un parking.

Mais son procès a été repoussé par le tribunal au lundi 28 janvier, car le fond de garantie de la victime n'a pas été saisi à temps. Il a été placé en détention avant d'être de nouveau présenté devant les juges.