Quand les huîtres perlières absorbent les microplastiques

Tahiti, le 8 décembre 2020 - "Dérèglement énergétique", "assimilation perturbée des microalgues", "modulation de l’expression des gènes" en "mécanismes de défense face au stress" : la thèse du doctorant de l'UPF, Tony Gardon, dresse un bilan inquiétant des huîtres perlières polynésiennes trop exposées aux micros et aux nanoplastiques. Une menace qui pèse sur la "durabilité" de l'industrie et plus largement sur "l’écosystème lagonaire".



"C'est un coup de semonce si on veut bien être réaliste", résume un membre du jury de la thèse de Tony Gardon. Comme lui, les autres examinateurs n'ont pas caché une certaine admiration pour le travail du doctorant, dont la thèse présentée lundi à l'UPF et portant sur la "contamination en microplastique dans les lagons perlicoles et son impact sur l'huître perlière Pinctada margaritifera" aura sans aucun doute "un impact" et un "enjeu considérable en termes de recherche stratégique."



Ce n'est certes pas un hasard si cette thèse –qui s'inscrit dans le projet Microlag– a été financée par la direction des ressources marines (DRM) dans un contexte de dégradation de l'environnement perlicole (lire ci-contre). Un héritage du passé. Introduites dans les années 80, les structures d’élevage s’amoncellent depuis dans les lagons. "Le déclin du secteur dans les années 2000 a laissé derrière lui les vestiges d'une activité marquée par l'abandon de nombreuses concessions, auxquels s'ajoutent les structures des exploitations actuelles quasi exclusivement composées de plastiques", développe le jeune homme. Ici comme ailleurs dans le monde, ce plastique n'est pas épargné par les facteurs environnementaux et donc par la fragmentation.



Les océans, "destination finale" des déchets plastiques



Bien qu'en Polynésie, "une source spécifique de ces déchets est associée à la perliculture", "les matières plastiques se sont imposées dans tous les secteurs d'activité" nuance le doctorant, s'efforçant ainsi de ne pas stigmatiser la seconde ressource économique de la Polynésie. "Enjeu mondial", la production plastique fait froid dans le dos : 360 millions de tonnes en 2018, dominée par le secteur de l'emballage (50%) dont le plastique à usage unique. Résultat d'une "consommation inadaptée à nos moyens de gestion", 8,3 milliards de tonnes de déchets plastiques ont été produits depuis 1950, dont 5 milliards auraient été abandonnées dans la nature.



Et "une bonne partie de ces déchets finit sa course dans les océans" : soit 4 à 12 millions de tonnes chaque année. Représentant plus de 90% du nombre de débris plastiques entrés dans les océans, une partie des microplastiques (inférieurs à 5 millimètres) peut être ingérée par des organismes vivants, intégrant ainsi la chaîne alimentaire.



Un animal qui filtre "jusqu'à 26 litres par heure"



Organisme filtreur justement, l’huître perlière a besoin d'absorber beaucoup d'eau pour s'alimenter. "Jusqu'à 26 litres par heure" souligne le doctorant. A ce rythme, elle est donc exposée. "D'autant qu'elle est capable de retenir de larges gammes de taille de particules entre 2 et 200 microns" précise le scientifique. Reste à savoir ce qu'il se passe lorsqu'elles les avalent, quel impact elles ont sur la reproduction des nacres et à partir de quelles doses ? Les résultats des campagnes d’échantillonnages réalisées à Ahe, Manihi et Takaroa sont sans appel. Elles révèlent une "omniprésence dans les eaux de surface, la colonne d’eau et les tissus d’huîtres perlières en élevage."



Les concentrations enregistrées dans les eaux de surface placent même ces trois atolls "à une position très défavorable par rapport aux concentrations mesurées dans le monde" précise la thèse, avec une colonne d’eau "hautement contaminée". Elevée entre 4 et 6 mètres de profondeur, l'huître s'avère "particulièrement vulnérable" à cette contamination. "Les concentrations mesurées dans ses tissus la positionnent d’ailleurs parmi les bivalves marins les plus contaminés".



Afin d’évaluer l’impact sur la nacre et la qualité de la perle, deux expérimentations in vivo ont été menées en conditions contrôlées de laboratoire : l’une impliquant des microbilles de polystyrène, l’autre impliquant des micro et nanoplastiques récoltés sur des structures perlicoles, avec "une dose d’exposition (…) proche d’un scenario environnemental".



Microplastiques contre microalgues



A volume d'eau égale, "l'assimilation des microalgues a été perturbée par la présence des microplastiques, soit en entrant en compétition avec elles et, ou, directement en interférant avec les processus d'assimilation au sein du processus digestif de l'animal" constate le chercheur. Les résultats mettent en évidence "un impact important (…) sur le métabolisme énergétique" qui se traduit par une "diminution de l’efficacité d’assimilation entraînant une réduction dose-dépendante de gain d’énergie." Un "dérèglement énergétique" qui s’est répercuté sur la formation de gamètes, altérant ces cellules reproductrices. Mais le chercheur a également remarqué une "modulation de l’expression des gènes" en "mécanismes de défense face au stress" . La qualité de la perle n'est pas épargnée, touchée "au niveau de la microstructure des dépôts nacriers" et du "développement embryo-larvaire".



Si cette thèse met en exergue la menace qui pèse sur "l’huître perlière, la durabilité de son industrie et plus largement, sur l’écosystème lagonaire", de nombreuses questions restent en suspens. Pas de doute pour le jury examinateur, ce travail devrait servir d'outil aux pouvoirs publics afin de mieux appréhender les risques de l'industrie perlicole et assurer au passage le bien-être des perles.