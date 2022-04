Quand et où s'inscrire sur les listes électorales pour les législatives

Tahiti, le 19 avril 2022 – Les inscriptions sur les listes électorales pour les prochaines élections législatives seront closes le 29 avril en mairie.



Ce délai est repoussé au 25 mai 2022 dans certains cas seulement : Français atteignant 18 ans au plus tard la veille du second tour de l’élection, déménagement, acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré. Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Toutefois, afin d’être prise en compte pour ce scrutin, la demande d'inscription pour les nouveaux électeurs doit être déposée au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de ce scrutin. Une date limite anticipée est fixée par le code électoral pour les demandes d'inscription faites en ligne.Ainsi, pour les élections de juin 2022, la date limite d'inscription sur les listes électorales est fixée au mercredi 27 avril en ligne, sur le site Service public , et au vendredi 29 avril 2022 en mairie.Ce délai est repoussé au 25 mai 2022 dans certains cas seulement : Français atteignant 18 ans au plus tard la veille du second tour de l’élection, déménagement, acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré.

