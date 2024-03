Quand French Bee faisait voler un co-pilote blessé

Tahiti, le 12 mars 2024 - C’est une histoire rocambolesque qui est remontée hier à la faveur d’un article paru dans l’édition du mercredi 13 mars du Canard Enchaîné.





Le syndicat national des pilotes de ligne a saisi l’inspection du travail en août de l’année dernière à la suite d’un malaise du copilote de la ligne French bee qui effectuait une liaison transpacifique.



L’article mentionne la grogne du syndicat qui dénonce “un danger pour la vie des navigants et des passagers de la compagnie”. Le signalement fait en décembre dernier mentionnait déjà que le “vol Papeete - San Francisco de French bee aurait été effectué avec un copilote blessé à la suite d'un accident de deux roues”.



Avec près de 400 passagers à son bord, un vol French bee a été compromis suite au malaise de son copilote. Ce dernier avait été victime, deux jours plus tôt, d’un accident de scooter et avait alors demandé à sa direction la possibilité de ne pas prendre part au vol.



Sa demande a, selon le Canard Enchaîné, été refusée par French bee qui, avec l'appui du médecin de la compagnie aérienne, lors d’une consultation en télémédecine, l’avait jugé apte pour le service.



Mais, toujours selon l’hebdomadaire parisien, le vol se passe mal pour le copilote qui fait une crise liée aux douleurs aigües qu’il subit alors. Pour ne pas affoler les passagers, la décision est alors prise d’habiller en civil le copilote et de l’installer avec les autres passagers, parmi lesquels se trouvait fortuitement un médecin qui a pu le prendre en charge.



Le Canard Enchaîné parle alors d’un diagnostic bien plus lourd que ce qu’avait pu supposer le médecin de la compagnie en consultation à distance : fracture d’une côte, importante infection au pied avec à la clé la délivrance d’un arrêt maladie d’un mois.

Unfit to fly À la suite de cet événement, le délégué du syndicat national des pilotes de lignes de la compagnie a accusé la direction d'avoir fait peser “un danger grave et imminent pour la vie et la santé des navigants, ainsi que celle des passagers”. Le syndicat affirme dans son courrier que le vol “a été opéré suite à l’intervention de la direction avec un copilote en incapacité physique de vol, ce dont l’équipe dirigeante French bee avait pleinement connaissance”.



En décembre, le magazine Imazpress expliquait que le SNPL avait constaté que l'organisme de maintenance agréé, en l'occurrence Medaire, avait pourtant adressé un e-mail à “la direction de French bee stipulant clairement la condition du copilote”, à savoir “une unfit to fly [inaptitude à voler]”



L'inspection du travail et la direction générale de l'aviation civile ont toute deux été saisies. Une grève a également été menée par le personnel de la compagnie pour dénoncer “un sous-effectif permanent de pilotes”.



Le syndicat expliquait alors, toujours sur Imazpress que la direction aurait “écarté la procédure de Medaire […] pour, à la place, se référer à l’avis du médecin compagnie”.



“Tout dans ce vol a été fait au mépris de toutes les procédures en vigueur dans la compagnie”, dénonce encore le syndicat.



Des affirmations réfutées par la compagnie aérienne qui estime que “French bee a mis en œuvre toutes les actions requises suite à cet événement conformément à la réglementation en vigueur”.



Le Canard Enchaîné, de son côté, n’est pas parvenu à obtenir la version de la compagnie sur cet incident.



À noter que le 15 décembre dernier, le syndicat a aussi adressé à la direction un préavis de grève pour la période – reconductible – du 22 au 27 décembre 2023.



Le conflit aurait finalement été évité et un accord aurait été trouvé entre le deux parties.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 12 Mars 2024 à 17:35