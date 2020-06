Pyongyang reste une "menace extraordinaire" pour la région (Pentagone)

Washington, Etats-Unis | AFP | jeudi 18/06/2020 - La Corée du Nord reste une "menace extraordinaire" pour la région, a estimé jeudi un haut responsable du Pentagone après la destruction par le régime de Pyongyang du bureau de liaison intercoréen.



"Comme les évènements des derniers jours nous l'ont clairement rappelé, la Corée du Nord continue de représenter une menace extraordinaire pour la région, qui exige de nous une vigilance permanente", a déclaré à la presse le responsable de la stratégie pour l'Indo-Pacifique, David Helvey.



"Il est difficile de dire ce qui va se passer dans les prochains jours et les prochaines semaines mais je pense qu'il est important de dire que nous restons vigilants face à tout type de menace et de provocation", a ajouté le responsable du ministère américain de la Défense.



Pyongyang a détruit mardi le bureau de liaison intercoréen situé sur son sol qui était un des symboles de la détente sur la péninsule, faisant ainsi monter les tensions après des semaines d'attaques verbales contre le Sud.



Cette démolition concrétise les avertissements de Kim Yo Jong, la puissante cadette du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qui avait menacé ce week-end de réduire en ruines cette institution "inutile".



Interrogé sur les appels à un renforcement de la présence militaire américaine autour de la péninsule coréenne et une reprise des exercices militaires suspendus pour faciliter des négociations entre Washington et Pyongyang aujourd'hui inexistantes, M. Helvey est resté prudent.



"Je ne veux pas présumer de décisions qui pourraient être prises", a-t-il répondu. "Mais c'est une des choses dont nous parlons en permanence avec nos alliés sud-coréens".



"Et pour être franc, c'est une chose qui aide à préserver nos intérêts et à préserver la paix et la stabilité dans la région indo-pacifique", a-t-il ajouté.